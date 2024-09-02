Salgınlara karşı erken uyarı sistemi

Son yıllarda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, bilim insanları ve uzmanlar tarafından daha yakından incelenmeye başlandı. Dünya genelinde sıcaklıkların artması, ekstrem hava olaylarının sıklığının artması ve doğal ekosistemlerdeki değişiklikler, çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Sağlık Bakanlığı da iklim değişikliği ile ilgili hastalıkların takibi için veri tabanı oluşturacak.

Bu veri tabanı yine bakanlık tarafından hazırlanan erken uyarı sistemine dahil edilecek.

COĞRAFİ YAYILIM ARTIYOR

Küresel sıcaklıkların yükselmesi, sıcağa bağlı hastalıkların artışına yol açıyor. Özellikle yaşlı bireylerde ve kronik rahatsızlıkları olanlarda sıcak çarpması ve dehidratasyon riski belirgin şekilde artıyor. Ayrıca, sıcak hava dalgaları, solunum yolu hastalıklarını tetikliyor, kardiyovasküler sorunları şiddetlendiriyor. Sıcaklık artışları, tropik bölgelerde görülen bazı hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor. Örneğin, sivrisineklerin taşıdığı Zika virüsü, dengue, Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve chikungunya gibi hastalıkların, daha önce görülmediği bölgelerde ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Sivrisineklerin üreme alanlarının genişlemesi, bu tür hastalıkların coğrafi yayılımını artırıyor.

POLENLERİN YAPISI DEĞİŞİYOR

İklim değişikliğinin alerji ve astım gibi hastalıklar üzerinde de etkisi var. Hava kirliliği, seller, orman yangınları ve toz fırtınaları gibi olaylar, polenlerin yapısını ve taşıdığı etkenleri değiştiriyor, yoğunluklarını artırıyor ve hastalıklara neden oluyor. Ayrıca uzayan polen mevsimi ile birlikte astım, rinosinüzit, KOAH ve solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıkların görülme sıklığı da artıyor.

ACİL ÖNLEMLER ALINMALI

Uzmanlar, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini hafifletmek için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Sıcak hava dalgalarına karşı korunma yöntemleri, su kaynaklarının korunması ve temiz suya erişimin artırılması, toplum sağlığını korumak açısından kritik önem taşıyor. Ayrıca, hastalıkların yayılmasını önlemek için entegre sağlık sistemleri ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi öneriliyor. Sağlık Bakanlığı da söz konusu öneriler kapsamında çalışma yürütüyor.

ERKEN UYARI SiSTEMiNE ENTEGRE

Bakanlık tarafından hayata geçirilen erken uyarı sistemi, biyolojik, kimyasal, çevresel, radyolojik, nükleer veya henüz nedeni bilinmeyen akut halk sağlığı tehditleri ve halk sağlığı acillerine yönelik olarak hazırlıklılık, erken tespit, doğrulama, risk değerlendirmesi, müdahale ve risk iletişimi süreçlerini kapsayan bir sistem. Bakanlık, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve azaltılması için bir veri tabanı hazırlayacak ve hazırlanan veri tabanını erken uyarı sistemine dahil edecek. Veri tabanı ile iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri belirlenecek, azaltılması için çalışmalar yürütülecek. Tespit edilen riskler bir salgın ortamı oluşturmadan engellenmeye çalışılacak.







