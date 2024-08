Boşluğun sesi: Nükleer müzik

Şiirimiz kendini durmadan yenileyerek binlerce yıllık birikimiyle canlı bir biçimde bugünlere geldi. Bu kadim şiir ırmağımız, her bir kolu, kendi içinde duyuş, söyleyiş ve biçim farklılıkları barındırmış olmasına karşın büyük bir kanon oluşturdu.

Türkiye’nin son yüzyılı boşluğa boşluk ekleme yüzyılıdır bir bakıma. “Babam boşluğa bir boşluk daha ekledi” diyor ya şair. Medeniyet değişimleri ve bu değişimlerin oluşturduğu krizler aynı zamanda siyasette, hukukta, toplum düzeninde, ekonomide olduğu gibi sanat, edebiyat ve düşüncede de “boşluk”lar açmış, hayatın her alanında özgünlük, bütünlük kaybolmuş ve kafa karışıklığı herkese sirayet etmiştir.

Şiirimizin yüzyıllık tarihine baktığımızda boşluklar ve bu boşlukların oluşturduğu kopukluklarla karşı karşıya kalırız. Aslında yüzyıllık şiir tarihindeki adlandırmalar da bu boşlukları ifade eder. Birinci Yeni, İkinci Yeni, Mavi Hareketi, Toplumcu Gerçekçi Şiir, Yeni İslamcı Şiir ve her on yıla denk düşen kuşak adlandırmaları vs.