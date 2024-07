Sıcak havalarda da hem okurum hem yazarım

“Benim için yaz da kış gibi okuma ve yazmanın birlikte sürdürüldüğü iki mevsimdir” diyen Ay, tatilciler içinse genellikle yazmadan çok okumanın öncelikli olduğunu anlatıyor. “Tabii bu eskiden böyleydi, şimdilerde her şeyin yerini telefon aldı. Okumak yerine telefonla meşgul oluyor insanlar. Valize konan kitaplar çoğu zaman kapağı açılmadan geri getiriliyor” diyor. Kendisinin ise tatil düşünmediği için valizinin de boş olarak bir köşede durduğundan bahsediyor. “Benim valizim çalışma masam” diyen Ay bize bu masada acilen okunması için ayrılmış kitaplardan bir kaçının adını veriyor: Osmanlı’da Bilim, çev. Kübra Oğuz (İş Bankası Kültür Yayınları); Mehmet Akif, Alim Kahraman (Büyüyen Ay Yayınları); Kuşlar Kitabı, Ali Nazıma Bey (Büyüyen Ay Yayınları); Sait Halim Paşa, Ergun Yıldırım (İnsan Yayınları); İslamofobi, İbrahim Kalın/John L. Esposito (İnsan Yayınları); Yeni Türk Edebiyatında Toplumsal Kaygı, Sevim Zehra Can Kaya (Muhit Kitap); Edebiyat Devrimi, Hale Sert (İletişim Yayınları); / Labirent-Batı ve Hakimleri, Uygarlıkların Batışı, Amin Maalouf (YKY); Başımıza Gelenler, Mehmet Arif Bey (Kapı Yayınları)

“Mevsimlerin gölgesinde ilerleyen bir okuma düzenim var” diyen Fatma Barbarosoğlu, bu rutini bizimle paylaşıyor: “Sonbahar şiir, deneme anı; kış sosyoloji ve felsefe; İlk bahar, metafizik metinler; yaz günleri daha ziyade öykü ve denemenin peşinde soluyor ve soluk alıp veriyor vaktim. Ve her gün akşam ile yatsı arası klasik metinler…” Son birkaç yıldır her mevsime, Calvino’nun Markovaldo ya da Kentte Mevsimler kitabındaki parçalar ile girdiğini anlatıyor. Üniversite yıllarında ise iki arkadaş yaz mevsimini Huzur ile başlatırlarmış. “E., tam bir Nuran hayranıydı. Sanki Nuran ile bir vakit geçirmişçesine anlatırdı, Sultan Hamam’da dolaşırken gördüğümüz bir eteğe bakarken ‘Bu pilise eteği Nuran sever’ derdi mesela. Gülerdik” diyor Barbarosoğlu. 30’lu yaşların ortasında Huzur yerini başka bir Tanpınar eserine bırakmış. “Zamanı idrak etme bahsine geçmiştim ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü durup durup yolumu kesecekti” diyen Barbarosoğlu, geçen yaz Tanpınar’ın Aydaki Kadın’ı okumuş. Bizimle bu kitaba dair bir tespitini paylaşıyor: “Aydaki Kadın’dan önce V.Woolf’un Mrs Dalloway’ini dinlemiştim. Tanpınar’ın notlarından istifade ile ölümünden sonra tamamlanmış olan ‘son romanı’ Aydaki Kadın’da Mrs Dalloway’i neredeyse sahne sahne gördüm.” “Arkamda bıraktığım yılların sayısının yaşanacak yıllardan fazla olmaya başladığından bu yana, kendimi eski tatlara bırakmayı daha çok sever oldum. Hayatıma sesli kitap bahsi karışınca tekrarların çok başka türlü bir lezzeti oldu” açıklamasını yapan Barbarosoğlu, bu hali şöyle tanımlıyor: “Bu biraz şey gibi...Yeni birisiyle tanışmanın yükünü kaldıramayacağını anlayınca o bildiğin eski dostun ikliminden dışarı çıkmaktan korkma hali.”

Rutin ve ritim bahsine gelince… Pandemi Günleri’nden sonra hayatına karışan bir “tuhaflık”ı da bizimle paylaşıyor: “O evde kalınan günlerde yürümek üzerine yazılmış kitapları çok sevdim. Yürümek yerine yürümeye dair kitaplar okumak kara mizah gibi. Neredeyse her yaz yürümeye dair bir kitap okuyorum. 2024 yazı için karşıma Erling Kagge’in Yürümek/Adım Adım kitabı çıktı.” Barbarosoğlu, “Şimdi bu kadar eskinin bahçesinde dolaşınca kendimi yeniden mahrum bıraktığım gibi bir yanılgının ortaya çıkmasını istemem” diyor ve 2024 yazına üstadı Mustafa Kutlu’nun Başkanın Adamları kitabı ile girdiğini söylüyor ve ekliyor: “Festivalciler ve şenlikçiler ayrışması tam da mevsimine uygun bir giriş oldu.” Emine Batar’ın Uzakların Yankısı ile Mukadder Gemici’nin Unutulmuş Hikayeler’i ise geçtiğimiz ayın kitaplarıymış. Ek olarak her an elinin altında olan kitapları da bizimle paylaşıyor: “Mesela İsmail Kara’nın Resimli Cumhuriyet Din Kitabı’nı gün ile dünü buluşturmak için gündem ile eş zamanlı okuyorum. Ve elbette her mevsim Byung- Chul Han. Anlatının Krizi ve Sürünün İçinde: Dijital Dünyaya Bakışlar yaz mevsimine eşlik ediyor.”