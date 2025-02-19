Kiev'den Putin'e rest: Hiç kimse Ukrayna'yı pes etmeye zorlayamaz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Putin'in 'teslimiyet' söylemlerine karşı çıktı.
Son günlerde ABD ile Rusya'dan yapılan Ukrayna karşıtı söylemlere Kiev yönetiminden tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "baskısına boyun eğmeyi reddettiğini" belirterek, "Hiç kimse Ukrayna'yı pes etmeye zorlayamaz." dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha
, ülkesinin üç yıl boyunca savaşa göğüs gerdiğini belirterek, "
Hiç kimse Ukrayna'yı pes etmeye zorlayamaz.
" ifadesini kullandı.
Bakan Sybiha X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Avrupa'nın modern tarihindeki en korkunç askeri saldırıya, üç yıllık bir savaşa göğüs gerdiğini anımsattı.
"Var olma hakkımızı savunacağız"
"Var olma hakkımızı savunacağız"
Açıklamada,
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
ile Ukraynalıların
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in "
baskısına boyun eğmeyi reddettiğini
" belirten Sybiha, "
Hiç kimse Ukrayna'yı pes etmeye zorlayamaz. Var olma hakkımızı savunacağız.
" değerlendirmesini yaptı.
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