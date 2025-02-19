SVR, Ukrayna’nın Slovakya ve Macaristan’ı da hedef alabileceğini ifade ederek bu seçeneğin, "Ukrayna krizine karşı AB içinde farklı bir tutum sergileyen ülkeleri itibarsızlaştırmak için ek avantaj sağlayacağını" belirtti.

Rus yetkililer, Avrupa ülkelerinde Kiev yönetiminin Moskova ile herhangi bir anlaşmaya yanaşmadığının gözlemlendiğini ifade etti.