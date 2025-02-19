Rus istihbaratından dikkat çeken açıklama: Ukrayna Avrupa'da saldırı düzenlemeye hazırlanıyor

SVR'ye göre Ukrayna, Avrupa'da terör saldırısı planlıyor.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna yönetiminin Washington ile Moskova arasında devam eden müzakereleri sabote etmek amacıyla Avrupa’daki Rus diplomatik temsilciliklerine terör saldırıları düzenlemeyi değerlendirdiğini öne sürdü. SVR, bu saldırıların özellikle Almanya, Baltık ülkeleri ve İskandinavya’da gerçekleşebileceğini bildirdi.
SVR'nin basın bürosundan yapılan açıklamada, "Avrupalı kaynakların edindiği bilgilere göre, Ukrayna rejiminin müzakereleri sabote etmek için düşündüğü seçeneklerden biri,
Avrupa’daki Rus diplomatik temsilciliklerine yönelik bir dizi terör saldırısı gerçekleştirmek
" denildi.
Rus istihbaratı 3 bölgeyi hedef gösterdi
Rus istihbaratı 3 bölgeyi hedef gösterdi
Açıklamada, Ukrayna’nın en büyük olasılıkla
Almanya, Baltık ülkeleri ve İskandinavya’da
bu tür saldırılar düzenlemeye çalışacağı belirtildi. Ayrıca, bu ülkelerin Rusya ile iş birliğinin Avrupa Birliği (AB) içinde en düşük seviyede olduğu, terörle mücadele alanında istihbarat servisleri arasındaki temasların neredeyse tamamen kesildiği vurgulandı.
'Ukrayna anlaşmaya yanaşmıyor'
'Ukrayna anlaşmaya yanaşmıyor'
SVR, Ukrayna’nın Slovakya ve Macaristan’ı da hedef alabileceğini ifade ederek bu seçeneğin, "Ukrayna krizine karşı AB içinde farklı bir tutum sergileyen ülkeleri itibarsızlaştırmak için ek avantaj sağlayacağını" belirtti.
Rus yetkililer, Avrupa ülkelerinde Kiev yönetiminin Moskova ile herhangi bir anlaşmaya yanaşmadığının gözlemlendiğini ifade etti.
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