Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Kızılay özel aileleri unutmadı

Kızılay özel aileleri unutmadı

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:009/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’den Suriye’ye yönelik yardım faaliyetleri devam ediyor. Türk Kızılayı başkent Şam’ın Feyha bölgesinde özel gereksinimlere sahip 250 aileye gıda ve battaniye yardımı yaptı.

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da dağıtım organizasyonuna katılarak, ihtiyaç sahibi ailelerle sohbet etti. Bölgedeki Kızılay deposunda inceleme de yapan Köroğlu, “Savaşın başından beri Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yardımları devam ediyor. Sadece günlük gıda olarak değil çok daha nitelikli yardımlar da olacak” dedi.

ORTAK GEÇMİŞİMİZ VAR

Suriye’nin Türkiye’nin komşusu olduğuna vurgu yapan Köroğlu, iki ülkenin ortak tarihi geçmişine dikkat çekerek, Suriye’nin yeniden ayağa kalkabilmesi için yardımlara birçok yönden devam edeceklerinin altını çizdi. Köroğlu, Kızılay, AFAD ve TİKA’nın kendi alanlarına göre Suriye’deki çalışmalarda aktif rol üstlendiğini vurguladı.

SEVKİYATLAR SÜRÜYOR

Türk Kızılayı Suriye Delegasyon Başkanı Ferhat Sürmeli, “Suriye’de rejimin devrilmesiyle birlikte Şam’da ofisimizi açtık. İki tane sevkiyat yapıldı. Bu sevkiyatlar gerçekten çok ciddi ve büyük içeriklere sahipti. İlk sevkiyatımızda bin gıda kolisiyle birlikte battaniyeler, ikramlıklar, su gibi malzemeler sevk edildi. Bugün yine gıda kolisi, battaniye, ikramlık malzemeler ve su var” şeklinde konuştu.




#Suriye
#Kızılay
#Yardım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askerlik celp ve sevk tarihleri netleşti!