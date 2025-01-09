Kızılay özel aileleri unutmadı

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da dağıtım organizasyonuna katılarak, ihtiyaç sahibi ailelerle sohbet etti. Bölgedeki Kızılay deposunda inceleme de yapan Köroğlu, “Savaşın başından beri Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yardımları devam ediyor. Sadece günlük gıda olarak değil çok daha nitelikli yardımlar da olacak” dedi.

ORTAK GEÇMİŞİMİZ VAR

Suriye’nin Türkiye’nin komşusu olduğuna vurgu yapan Köroğlu, iki ülkenin ortak tarihi geçmişine dikkat çekerek, Suriye’nin yeniden ayağa kalkabilmesi için yardımlara birçok yönden devam edeceklerinin altını çizdi. Köroğlu, Kızılay, AFAD ve TİKA’nın kendi alanlarına göre Suriye’deki çalışmalarda aktif rol üstlendiğini vurguladı.

SEVKİYATLAR SÜRÜYOR

Türk Kızılayı Suriye Delegasyon Başkanı Ferhat Sürmeli, “Suriye’de rejimin devrilmesiyle birlikte Şam’da ofisimizi açtık. İki tane sevkiyat yapıldı. Bu sevkiyatlar gerçekten çok ciddi ve büyük içeriklere sahipti. İlk sevkiyatımızda bin gıda kolisiyle birlikte battaniyeler, ikramlıklar, su gibi malzemeler sevk edildi. Bugün yine gıda kolisi, battaniye, ikramlık malzemeler ve su var” şeklinde konuştu.











