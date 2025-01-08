Türkmenler saygınlıklarını geri istiyor: Esed’in zulüm sayfası geride kalmalı

Suriye devriminin başladığı Mart 2011’den bu yana devrime etkin olarak katılan Suriye Türkmenleri, uzun yıllardır sahada varoluş mücadelesi veriyor. Türkmenler, rejimin yanı sıra terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG’nin saldırılarının ardından yeni Suriye’de etkin rol oynamak istiyor. Esed rejiminin devrilmesiyle sistematik asimilasyonun sona erdiği yeni Suriye siyasetinde Türkmenlerde var olma fırsatı yakaladı.
Çapraz ateş altında mücadele ettiler
Türkmenler üniter devlet istiyor
Devrim sürecinde PKK/YPG eliyle Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde ciddi bir demografik değişim yapıldığını ve binlerce Türkmen’in Suriye içi ve dışında mülteci konumuna düştüğünü ifade eden Gündoğdu, Suriye Türkmenleri özelinde en önemli takip konusunun Fırat’ın doğusunda devam eden PYD/YPG işgalinin sonlandırılması konusu olduğunu belirtti. Türkmenlerin yeni yönetimde öncelikli taleplerinin yeni anayasada üniter devlet içind kurucu halk/yerel halk olarak yer almak olduğuna vurgu yapan Gündoğdu “Türkmenlerin yeni Suriye’de milli kimlikleri ile var olabilmelerinin önünün açılması ve uzun süredir yok sayılan kültürel kimliğinin yeniden tanınması gerekiyor” dedi. Bununla birlikte Türkmen siyasetini temsil eden üst kadroların ulaşmak istedikleri nihai hedefler ile Türkmen halkının beklentilerinin örtüşmediğini dile getiren Gündoğdu, yeni dönemde Türkmen siyasetinin tabandan tavana olacak şekilde yeniden dizayn edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.
Geri dönüşler hızlandırılmalı
Yeni kurulacak Suriye yönetimi için Türkmenlerin ilk ve öncelikli beklentisinin geçmiş acı tecrübelerin tekrarlanmadığı, üniter, eşit yurttaşlık bilincine sahip, kültürel hakların anayasal zeminde korunduğu, demokratik seçimlerin yapıldığı yeni bir devlet sisteminin inşası olduğunu belirten Gündoğdu sözlerini şöyle sürdürdü; “Suriye’deki geçiş süreci yönetiminin şuana kadar uluslararası basına verdiği demeçler umut vadediyor fakat geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlaması esas süreci oluşturuyor. Akabinde yapılacak anayasaya kadar Suriye Türkmenlerin vatanlarına geri dönüş süreci hızlandırılmalı ve yapılacak seçimlerde varlıklarını korumaları sağlanmalıdır” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’de siyasal bilinç kazandılar
“Yaklaşık 8 yıllık bir misafirlik sürecinde, kabul edilmiş tüm önyargıları bir kenara bıraktığımızda Türkmenler, Esad yönetimi altında sahip olmadıkları “özgürlük, eğitim, demokrasi, eşit yurttaşlık ve belki de kendilerine yabancı olan siyasi parti kurma” bilincini Türkiye’de kazandılar. Türkiye’de elde edilen bu derin kazanımların onurlu bir geri dönüş sürecinde yeni Suriye’nin siyasal elitlerini oluşturacağı gerçeği artık yadsınamaz bir gerçektir."