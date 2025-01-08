Türkmenler saygınlıklarını geri istiyor: Esed’in zulüm sayfası geride kalmalı

Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede,

Türkmenler

in

Esed rejimi

döneminin en büyük mağdurlarından biri olduğunu vurgulayan Araştırmacı-Yazar Ülküm Gözde Gündoğdu, “Suriye Türkmenleri, bulundukları stratejik konumları sebebiyle sırasıyla başlangıçta

Esed

rejiminin akabinde

DEAŞ