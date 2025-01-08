Suriye'de dönüşüm: Ordu artık halkı savunacak

Suriye'nin yeni Savunma Bakanı ordunun halk nezdinde artık korku unsuru olmayacağını söyledi
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, devrik Esed rejimi döneminde ordunun halk için bir "korku ve tehdit kaynağı" haline geldiğini vurgulayarak, yeni dönemde ordunun halkı hedef almak yerine ülkenin savunmasına yönelik kullanılacağını açıkladı.
Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre,
Ebu Kasra
yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin silahlı kuvvetleri ve orduyu halkı korumak yerine kendini koruma amaçlı kullandığını belirtti.
"Ordunun asıl amacı vatanı korumak"
"Ordunun asıl amacı vatanı korumak"
Ebu Kasra, açıklamasında bu durumun ordunun kötü bir itibar kazanmasına yol açıp, halk için "korku ve endişe kaynağı" haline geldiğini vurgulayarak,
"Ordunun asıl amacı vatanı korumak ve halkı gururla savunmaktır. Orduyu bu amacına döndürmek için çalışacağımıza söz veriyoruz. Yeni dönemde halkın orduya yeniden güvenmesini sağlamak en önemli önceliklerimizden biri olacak."
ifadelerine yer verdi.
#ordu
#suriye
#Esed