Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan ve Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado.mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres. He expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina… pic.twitter.com/GlnWyU93EK

Büyükelçilerle görüşmesinden sonra Ramallah'ta elçilik açacağını belirten Petro, "İki bağımsız ve özgür devletin önünü açacak bir uluslararası barış konferansına ulaşma konusundaki tutumumu ifade ettim. Barış içinde yaşaması gereken ve bu haklara sahip İsrailli ve Filistinli çocuklara dayanışmamı vurguladım. Gazze'ye insani yardım taşıyan bir uçak göndereceğiz. Kolombiya, büyükelçiliğini Filistin Ramallah'ta açacak" ifadelerini kullandı.