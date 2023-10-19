Yüzer hastane Gazze için hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aracılığıyla Gazze’ye gemi hastane göndermeye hazır olduğunu duyuran Türkiye, bu konuda deneyimli. 6 Şubat depremleri sonrasında İskenderun’da yüzer hastaneler depremzedelere hizmet vermişti. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Hatay’a iş makineleri ve insani yardım taşıyan Milli Savunma Bakanlığı’na ait tank çıkarma gemileri yaraları sarmak için görev almıştı.

TAM TEŞÜKKÜLLÜ DÖNÜŞÜM





Tam teşekküllü hastaneye çevrilen ve Hatay’da hizmet veren gemide ameliyathane, hasta gözlem odaları yer almıştı. Burada genel cerrahi uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı, kalp ve damar cerrahisi uzmanı, anestezi uzmanı, acil tıp uzmanı, yardımcı sağlık personeli de yer almıştı. Ekipman olarak ise protatif kan gazı, anestezi cihazı, elektrokoter, portatif aspiratör, büyük/küçük cerrahi setler, transport ventilatör, kombinasyon sedye, oksijen tüpleri, defibrilatör, ventilatör, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri gemilerde bulunuyor.





SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün X hesabından “Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı’na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız” paylaşımında bulundu. Bu süreçte gerekli izinlerin ardından MSB’nin gemiyi tahsis etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ise, gemileri kısa sürede hastaneye dönüştürecek.





YARDIM İÇİN HAZIRIZ





Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yapılan saldırının ardından DSÖ yöneticileri ve birçok uluslararası muhattapla telefon diplomasisi gerçekleştiren Bakan Koca, görüşmelerde insan sağlığının hangi gerekçeyle olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Gazze’ye yardım için DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirten Koca, Türkiye’nin masum insanların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.









Koca’ya teşekkür



