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Kolombiya'da sel ve toprak kaymasında 5 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da sel ve toprak kaymasında 5 kişi hayatını kaybetti

07:4811/05/2025, Pazar
AA
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Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kuruldu.
Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kuruldu.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Sabaneta kasabasında yaşanan sel ve toprak kaymasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basına göre, bölgede bir süredir devam eden sağanağın yol açtığı sel ve toprak kaymasında 2 ev yıkıldı ve aynı aileden çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.


İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Selde kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de selden birçok aile etkilendi.


Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kuruldu.


Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada, kaç kişinin toprak altında kaldığının bilinmediğini belirterek, "Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü." ifadelerini kullandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon ise hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.















#Kolombiya
#Sabaneta
#sel ve toprak kayması
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