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Kolombiya Hava Kuvvetleri heyeti Bayraktar TB3'ü incelemek üzere Türkiye'ye geliyor

Kolombiya Hava Kuvvetleri heyeti Bayraktar TB3'ü incelemek üzere Türkiye'ye geliyor

13:1417/02/2025, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden üst düzey subay heyeti, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3'ün operasyonel yeteneklerini incelemek üzere Türkiye'ye gelecek.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, ülke, yeterli irtifa ve otonom özelliklere sahip uzaktan kontrol edilebilir uçaklara ilgi gösteriyor ve bu kapsamda
Kolombiya Hava Kuvvetleri
'nin envanterini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu amaçla Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin üst düzey subaylarından oluşan bir heyet, Bayraktar TB3'ün özellikleriyle ilgili detaylı bilgi almak için Türkiye'yi ziyaret edecek.


Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiye inip kalkabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3, ocak ayında ROKETSAN'ın MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurmuştu.


Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı.



Kullanıcısının caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapıyor


Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti.


Bayraktar TB3 SİHA, gemi testlerine başarıyla devam ederek, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı.
Bayraktar TB3, kabiliyetleriyle sınıfındaki insansız hava araçlarına göre önemli yenilikler barındırıyor.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olan milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek kullanıcısının caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapıyor.


Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta gerçekleştirdiği Endonezya ziyareti kapsamında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında, "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı Endonezya'ya gerçekleştirilecek.




#bayraktar TB3
#Kolombiya hava kuvvetleri
#ROKETSAN

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