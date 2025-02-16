Düşmeyi algılayan akıllı kamera

Yapay zeka ve robotik uygulamalar sayesinde akıllı evler hayatımızı değiştiriyor. Sipariş veren asistan, uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalar ve yeni nesil güvenlik sistemleri sayesinde yeni bir dönemi yaşıyoruz. Son yıllarda, teknolojik yenilikler özellikle toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına göre şekillenmeye başladı. Nesnelerin interneti (IoT) sistemler sayesinde artık evimizdeki en küçük hareket veya vücut ısısı algılanıp rapor ediliyor.





HAYAT KALİTESİNİ ARTIRAN TEKNOLOJİ

Vestel Akıllı Yaşam uygulamasıyla akıllı ürünleri tek platformdan takip etme ve yönetme imkânı sunarken, beyaz eşyalar artık birbiriyle konuşuyor. TV’ler birer reyting aracına dönüşürken, siparişleri akıllı asistanlar veriyor, evdeki yaşlılar, bebekler hatta evcil hayvanlar uzaktan izlenebiliyor. Evinde yalnız yaşayan, kronik hastalığı olan veya artık çok yaşlandığı için yakınlarının merak ettiği yaşlılara yönelik yeni sistemler dikkat çekiyor. Yaşlı bireylerin hayat kalitesini artırmayı amaçlayan teknolojilerin başında akıllı kamera sistemleri geliyor.





DÜŞME VE YARALANMAYI ANINDA TESPİT EDİYOR

Bunların başında, yaşlı bireylerin düşmesini algılayan ve çevresindekilere anında bildiren kameralar yer alıyor. Özel hayata da saygı gösteren bu cihazlar, evdeki kişileri kaydetmek yerine onların olası düşme, yaralanma, hırsızlık veya şiddete maruz kalma gibi tehlikelere karşı tetikte oluyor. IoT sistemler, hassas sensörler sayesinde rutinin dışındaki her şeyi analiz edebiliyor. Ülkemizde bu konuda öncü teknolojileri hayata geçirenlerin başında Vestel geliyor. Şirket, akıllı yaşam teknolojileri sayesinde giyilebilir cihazlar ve kameralar konusunda spesifik çözümler üretiyor. Vestel, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için düşmeleri algılayan cihazlar gibi güvenlik çözümleriyle herkes için daha güvenli bir yaşam sunmayı amaçlıyor.





KAPI VE PENCEREYE ÖZEL SENSÖR

Vestel, güvenlik kategorisindeki çözümleriyle kullanıcılarının yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. Hâlihazırda satışta olan Vestel Akıllı Kamera, hareket algılama özelliğiyle anlık bildirimler sunarak güvenlik ihtiyacına hızlı ve etkili çözüm sağlıyor. Bu teknolojiyle başlatılan akıllı ekosistem, 2025 yılı itibarıyla pencere ve kapı sensörleri gibi yeni ürünlerle daha da genişletilecek. Geliştirilecek sensörler, ev güvenliğini bir üst seviyeye taşıyarak kullanıcıların istenmeyen durumları önceden tespit etmelerine olanak tanıyacak. Vestel’in bu yenilikçi çözümleri, yalnızca güvenliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam

kalitesini yükseltiyor.





HER İHTİYACA ÖZEL SİSTEMLER

Bugün cihazlarının yüzde 60’ının Wi Fi sayesinde uzaktan yönetilebildiğini kaydeden Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, Vestel Akıllı Yaşam ve Veezy uygulamasıyla kullanıcılarımıza cihazlarını tek platformdan takip edebildiklerini söyledi. Yaşlı, engelli ve hatta şiddet mağduru kadınları gözeten yeni teknolojiler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Uylukçuoğlu, akıllı kamera, pencere ve kapı sensörlerini kullanıma alacaklarını aktardı.



