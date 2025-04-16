Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, Ekvador'a "seçim tutanaklarının" açıklanması çağrısı

lombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ekvador'da 13 Nisan'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimi sonuçlarının "özgürce" gerçekleşmediğini savundu. Ekvador'a gönderdikleri gözlemcilerden gelen raporların endişe verici olduğunu aktaran Petro, "Yerli aday Leonidas Isa kısa süre önce gözaltına alındı. Muhalefetin çoğunlukta olduğu bölgeler seçimlerden iki gün önce askeri kontrol altına alındı. Hükümet, oy verme merkezlerine ait tutanakları doğrulama amacıyla kamuoyuna sunmalıdır. Olağanüstü hal altında özgür seçim olmaz. Bu koşullarda yapılan seçimleri tanıyamayız." ifadelerini kullandı.