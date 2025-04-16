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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, Ekvador'a "seçim tutanaklarının" açıklanması çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, Ekvador'a "seçim tutanaklarının" açıklanması çağrısı

09:0416/04/2025, Çarşamba
AA
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ekvador'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin "endişe verici" raporlar aldıklarını belirterek, seçim tutanaklarının açıklanması çağrısında bulundu.

lombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ekvador'da 13 Nisan'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimi sonuçlarının "özgürce" gerçekleşmediğini savundu. Ekvador'a gönderdikleri gözlemcilerden gelen raporların endişe verici olduğunu aktaran Petro, "Yerli aday Leonidas Isa kısa süre önce gözaltına alındı. Muhalefetin çoğunlukta olduğu bölgeler seçimlerden iki gün önce askeri kontrol altına alındı. Hükümet, oy verme merkezlerine ait tutanakları doğrulama amacıyla kamuoyuna sunmalıdır. Olağanüstü hal altında özgür seçim olmaz. Bu koşullarda yapılan seçimleri tanıyamayız." ifadelerini kullandı.

Petro, seçimlerin ardından açıklama yapan Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OEA) de Ekvador'daki seçimlerde usulsüzlük tespit ettiğini öne sürdü.




SEÇİMİ NOBOA KAZANMIŞTI

Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) göre, Devlet Başkanı Daniel Noboa, oyların yüzde 56,13'ünü alarak devlet başkanlığı seçimini kazandı.

Vatandaş Devrimi Hareketi'nin solcu adayı Luisa Gonzalez ise oyların yüzde 43,87'sini aldı. Noboa'ya karşı kaybettiği açıklanan muhalefet adayı Gonzalez ise sonuçlara itiraz edeceklerini duyurmuştu. Sandıkların yeniden açılmasını ve oy pusulalarının yeniden sayılmasını talep edeceklerini vurgulayan Gonzalez, "Ekvador, tarihinin en diktatörce ve en aldatıcı seçim sürecini yaşıyor. Bu sonuçları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.




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