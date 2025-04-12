Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Gazze çağrısı: Filistinlilerin hayatını kurtarmak için harekete geçin

"Buna ticaret özgürlüğü denmez, böyle bir şey yoktur. Bu, insan yaşamının özgürlüğüdür. Bu nedenle Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak sizden, Filistinlilerin hayatlarını kurtarmak için harekete geçmenizi rica ediyorum. Eğer siz talep ederseniz Filistin'de ateşkes sağlanabilir ve bu çabanızda sizi desteklerim."