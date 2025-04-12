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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Gazze çağrısı: Filistinlilerin hayatını kurtarmak için harekete geçin

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Gazze çağrısı: Filistinlilerin hayatını kurtarmak için harekete geçin

07:5312/04/2025, Cumartesi
AA
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve ABD Başkanı Donald Trump
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve ABD Başkanı Donald Trump

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu. Petro, ''Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak sizden, Filistinlilerin hayatlarını kurtarmak için harekete geçmenizi rica ediyorum. Eğer siz talep ederseniz Filistin'de ateşkes sağlanabilir ve bu çabanızda sizi desteklerim" ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki paylaşımında Trump'ı etiketleyerek, Gazze'de acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti. Trump'ın çaba göstermesi halinde Filistinlilerin hayatlarının kurtulabileceğini vurgulayan Petro, "Başkan Trump'ın, dünya piyasalarını yönetmek için çeşitli politikalar uyguladığını görüyorum. Ancak emtia fiyatlarının ötesine geçip, gezegendeki yaşamın özgürlüğüne karar verme zamanının geldiğine inanıyorum." ifadesini kullandı. Trump'a seslenen Petro, şunları kaydetti:


"Buna ticaret özgürlüğü denmez, böyle bir şey yoktur. Bu, insan yaşamının özgürlüğüdür. Bu nedenle Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak sizden, Filistinlilerin hayatlarını kurtarmak için harekete geçmenizi rica ediyorum. Eğer siz talep ederseniz Filistin'de ateşkes sağlanabilir ve bu çabanızda sizi desteklerim."

Gazze'de, Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri 3 Mayıs 2024'te kesen Petro, 30 Mart'taki açıklamasında, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gittiğinde İsrail ile ilişkileri yeniden kuracağız. Netanyahu, bir çocuk katili olarak yaptıklarının bedelini tarih önünde verecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.






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#Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
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