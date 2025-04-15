TİKA, Kolombiya'da 10 farklı okulda, okul öncesi eğitim sınıfları kurdu

TİKA ve Bucaramanga Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulan sınıfların açılışına Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Bucaramanga Belediye Başkanı Jaime Andres Beltran, TİKA Bogota ofisi yetkilileri, veliler, öğretmenler ve okul yönetimi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Kolombiya temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Bucaramanga Belediye Başkanı Beltran, çocuklara güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sunmanın önemine değinerek, “Bu sınıflar, sadece çocuklara değil ailelere de umut oldu. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya bu değerli katkı için teşekkür ederim." dedi.



















