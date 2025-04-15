Kolombiya'da ordunun operasyonunda 27 eski FARC üyesi etkisiz hale getirildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, FARC fraksiyonu Estado Mayor Central (EMC) mensuplarına Amazon bölgesinde operasyon yapıldığını duyurdu. Çok sayıda cephaneliğin ele geçirildiği operasyona ilişkin hesabından paylaşımda bulunan Petro, "Ivan Mordizco'nun cephelerine yönelik operasyonlarda 31 tüfek ele geçirildi ve çatışmada öldürülen ya da yakalananlar da dahil olmak üzere 27 kişi etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı. Petro, uyuşturucu kaçakçılarına önemli bir darbe vurulduğunu belirterek, operasyonu gerçekleştiren orduyu tebrik etti.

"Ivan Mordizco" ismiyle tanınan Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor. Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yasa dışı yollarla finansman sağlıyor.