Kolombiya lideri Petro, ABD'den Küba'ya uyguladığı ablukayı kaldırmasını istedi

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD, Küba halkının verdiği bu mesaj üzerinde düşünmelidir. Abluka, yalnızca halkın hükümetine daha fazla destek vermesine yol açmaktadır. Bir halkın geleceği hakkında özgürce tartışabilmesi ancak abluka ve zorbalık olmadan mümkündür. Havana'da 1 Mayıs." ifadelerini kullandı.