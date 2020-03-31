Koronavirüs ABD ordusunu sardı: Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'yükseldi

Daha önce bir askerin ve bir asker aile bireyinin salgından hayatını kaybettikleri duyurulmuştu.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, ismine ve rütbesine yer ver verilmeyen askerin New Jersey eyaletinde Ulusal Muhafızlar Kara Kuvvetlerine bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, personelin 21 Mart’ta Kovid-19 testi pozitif çıktığı ve o zamandan beri hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Bu kayıpla birlikte ABD ordusunda koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

OYNAT 01:50 İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi İtalya, İspanya gibi koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü ülkelerden de mesaj gönderen kişiler, evlerinde karantinada olduklarını ve neler yaptıklarını kısaca anlatan video çekti. İtalyanca, İspanyolca konuşurlarken “Evde Kal Türkiye” mesajını ise Türkçe olarak söylediler. BiP'te paylaş

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Ne olmuştu?

Daha önce bir askerin ve bir asker aile bireyinin salgından hayatını kaybettikleri duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zaman önce Ulusal Muhafızları koronavirüs salgınında valiliklere destek vermek için görevlendirmişti.

ABD ordusunda, şimdiye kadar 569’u asker, 220’si sivil personel, 150’si asker aile bireyi, 64’ü sözleşmeli personel olmak üzere 1043 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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