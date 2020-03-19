Dünya Koronavirüs hakkında çarpıcı gerçek Havada 3 saat, plastikte 3 gün
KORONAVİRÜS

Koronavirüs hakkında çarpıcı gerçek: Havada 3 saat, plastikte 3 gün

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken bilimsel çalışmalar da devam ediyor. ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü adına yapılan bir araştırma, koronavirüsün havada 3 saat, plastik ve çelik yüzeylerde ise 3 güne kadar canlı kalabildiğine işaret ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

SARSLA KIYASLANDI

Geçen hafta internette paylaşılan araştırmanın ayrıntıları tıp dergisi New England Journal of Medicine’da yayımlandı. Araştırmada yeni virüsün dayanıklılık süreleri, 2002’deki SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) salgınına yol açan SARS-CoV-1 virüsünün canlı kalma süreleriyle kıyaslandı.

BİR HAFTAYA UZAYABİLİR

Raporu yazan uzmanlar, “Test edilen koşullarda SARS-CoV-2 (koronavirüs) ile SARS-CoV-1’in canlı kalma süreleri benzerlik gösteriyor” dedi. Koronavirüsler, hayvanlarda yaygın olan bir virüs grubu. Bu virüsler nadiren hayvanlardan insanlara geçebiliyor. Uzmanlara göre virüsün yüzeylerde canlı kalma süresi birkaç saatten bir haftayı aşkın bir süreye kadar değişiyor.

DEZENFEKTE EDİLMEYEN YÜZEYLERDE

  • Geçen ay The Journal of Hospital Infection’da yayımlanan bir araştırmada, SARS gibi insanlara bulaşan koronavirüslerin, dezenfekte edilmeyen metal, cam ve plastik gibi yüzeylerde 9 güne kadar canlı kalabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün salgın hastalıklar uzmanı Dr. Maria Van Kerkhove Pazartesi günü, yeni tip koronavirüsün yüzeylerde ve havada ne kadar canlı kalabildiğine ilişkin araştırmaların devam ettiğini söylemişti.

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