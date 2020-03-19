Koronavirüs hakkında çarpıcı gerçek: Havada 3 saat, plastikte 3 gün Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken bilimsel çalışmalar da devam ediyor. ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü adına yapılan bir araştırma, koronavirüsün havada 3 saat, plastik ve çelik yüzeylerde ise 3 güne kadar canlı kalabildiğine işaret ediyor.

Haber Merkezi 19 Mart 2020, 02:50 Son Güncelleme: 19 Mart 2020, 02:53 Yeni Şafak