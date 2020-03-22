Evde kal, ailene vakit ayır: İşte evde ailenizle yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları

Listede, “Müzelere sanal ziyaretler yapın. İnternetteki kurs ve e-sertifika programlarına katılın. E-kitap okuma saati planlayın. İnternet sitesi kurma, yazılım ve oyun geliştirme gibi etkinlikler yapın. Ailecek film izleyin. Uzun süredir görmediğiniz akrabalarınızla görüntülü konuşun” gibi öneriler bulunuyor. AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın kurduğu Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), ‘Evde Dijital Yaşam’ başlığı altında vatandaşlara şu tavsiyeleri sıraladı:

Günlük-haftalık plan yapın

Hangi dijital cihazın aile bireyleri tarafından ne kadar süre ve ne amaçla kullanılacağını günlük ve haftalık planlar yaparak belirleyin. Süreci internetten indireceğiniz ‘Ekran Süresi Kontrolü’ uygulamalarıyla takip edebilirsiniz.

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E-Kitap okuma saati

Çocuklarınız için günlük dergi ve e-kitap okuma saati planlayabilir, teknolojiyi doğru ve kişisel gelişimlerini destekleyecek etkili bir araç olarak kullanmalarına katkı sağlayabilirsiniz. TÜBİTAK’ın çocukların ilgisini çekebilecek birçok dergiyi internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açtığını unutmayın.

Ailece film izleyin

Aileniz için keyifle ve birlikte zaman geçirerek izlenebilecek film listesi oluşturabilirsiniz. Film tercih ederken ‘korku, gerilim, salgın, hastalık, ölüm vb.’ temalardan uzak durmanızı önemle tavsiye ederiz.

Görüntülü konuşun

Arkadaş, akraba ve diğer insanlarla iletişim kurarken yüz yüze görüşmek yerine dijital iletişim yollarını tercih etmeniz, içinde bulunduğumuz bu dönem için oldukça doğru bir tercih olacaktır.

İnternette kursa katılın

Kendinizin ve aile üyelerinizin kişisel ve akademik yönden gelişimlerine katkı sağlamak adına, internet üzerinden yürütülen kurs ve e-sertifika programlarına katılabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi’nin e-sertifika programlarını inceleyin.

Sanal müze ziyareti

Müzeleri sanal olarak evinizden gezmeniz güzel bir etkinlik olabilir. İnternette birçok sanal müze bulabilirsiniz.

Oyunlar oynayın

Evde kalınan süreçte eğitsel ve kültürel faaliyetlerin yanında eğlence için zaman ayırmanın, size ve aile üyelerinize iyi gelebileceğini unutmayınız. Aile üyeleriyle birlikte oynayabileceğiniz oyunlar bulmak hem eğlenmenizi hem de beraber vakit geçirmenizi sağlayabilir.

Egzersizi unutmayın

Dijital cihazlarla geçirilen sürenin artmasıyla bazı fiziksel sorunların ortaya çıkabileceği bilinmektedir. Bu sorunların azaltılması ve önlenmesi için belirli aralıklarla egzersiz yapmanız faydalı olacaktır.