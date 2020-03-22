Dünya Evde kal, ailene vakit ayır İşte evde ailenizle yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları
KORONAVİRÜS

Koronavirüs karantina döneminde evde aileyle neler yapılabilir?

Evde kal, ailene vakit ayır: İşte evde ailenizle yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aileler artık evde daha fazla vakit geçiriyor. Uzmanlar, bu süreçte teknolojinin yoğun ve yanlış kullanımının tehlikelerine dikkat çekerken, Anadolu Üniversitesi’ne bağlı SODİGEM tarafından bir öneri listesi hazırlandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Listede, “Müzelere sanal ziyaretler yapın. İnternetteki kurs ve e-sertifika programlarına katılın. E-kitap okuma saati planlayın. İnternet sitesi kurma, yazılım ve oyun geliştirme gibi etkinlikler yapın. Ailecek film izleyin. Uzun süredir görmediğiniz akrabalarınızla görüntülü konuşun” gibi öneriler bulunuyor. AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın kurduğu Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), ‘Evde Dijital Yaşam’ başlığı altında vatandaşlara şu tavsiyeleri sıraladı:

Günlük-haftalık plan yapın

Hangi dijital cihazın aile bireyleri tarafından ne kadar süre ve ne amaçla kullanılacağını günlük ve haftalık planlar yaparak belirleyin. Süreci internetten indireceğiniz ‘Ekran Süresi Kontrolü’ uygulamalarıyla takip edebilirsiniz.

Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
DÜNYA
Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada

E-Kitap okuma saati

  • Çocuklarınız için günlük dergi ve e-kitap okuma saati planlayabilir, teknolojiyi doğru ve kişisel gelişimlerini destekleyecek etkili bir araç olarak kullanmalarına katkı sağlayabilirsiniz. TÜBİTAK’ın çocukların ilgisini çekebilecek birçok dergiyi internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açtığını unutmayın.

Ailece film izleyin

Aileniz için keyifle ve birlikte zaman geçirerek izlenebilecek film listesi oluşturabilirsiniz. Film tercih ederken ‘korku, gerilim, salgın, hastalık, ölüm vb.’ temalardan uzak durmanızı önemle tavsiye ederiz.

Görüntülü konuşun

  • Arkadaş, akraba ve diğer insanlarla iletişim kurarken yüz yüze görüşmek yerine dijital iletişim yollarını tercih etmeniz, içinde bulunduğumuz bu dönem için oldukça doğru bir tercih olacaktır.

İnternette kursa katılın

Kendinizin ve aile üyelerinizin kişisel ve akademik yönden gelişimlerine katkı sağlamak adına, internet üzerinden yürütülen kurs ve e-sertifika programlarına katılabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi’nin e-sertifika programlarını inceleyin.

Sanal müze ziyareti

  • Müzeleri sanal olarak evinizden gezmeniz güzel bir etkinlik olabilir. İnternette birçok sanal müze bulabilirsiniz.

Oyunlar oynayın

Evde kalınan süreçte eğitsel ve kültürel faaliyetlerin yanında eğlence için zaman ayırmanın, size ve aile üyelerinize iyi gelebileceğini unutmayınız. Aile üyeleriyle birlikte oynayabileceğiniz oyunlar bulmak hem eğlenmenizi hem de beraber vakit geçirmenizi sağlayabilir.

Egzersizi unutmayın

  • Dijital cihazlarla geçirilen sürenin artmasıyla bazı fiziksel sorunların ortaya çıkabileceği bilinmektedir. Bu sorunların azaltılması ve önlenmesi için belirli aralıklarla egzersiz yapmanız faydalı olacaktır.

Türkiye’de koronavirüs salgınında dikkat çeken gelişme: Enfekte sayısı ilk defa bir önceki güne göre düşük çıktı
GÜNDEM
Türkiye’de koronavirüs salgınında dikkat çeken gelişme: Enfekte sayısı ilk defa bir önceki güne göre düşük çıktı
Evde kal ailene vakit ayır

Evde kal ailene vakit ayır

​İşte evde ailenizle yapabileceğiniz aktiviteler.
Mutlaka evlerimizde kalalım

Mutlaka evlerimizde kalalım

​Erdoğan'dan çok önemli koronavirüs mesajı.
Dikkat çeken gelişme

Dikkat çeken gelişme

​İlk defa bir önceki güne göre düştü.
12 hastamızı kaybettik

12 hastamızı kaybettik

Bakan Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaştı.
'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler
Oturup yemek <br>artık yasak!

Oturup yemek
artık yasak!

​Lokanta ve restoranlara kısıtlama geldi.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi'nden kentte koronavirüs önlemi.
İki ilde karantinaya alınacaklar

İki ilde karantinaya alınacaklar

Yedi ülkeden 3 bin 358 öğrenci geliyor.
65 yaş üstüne<br> sokağa çıkma yasağı

65 yaş üstüne
sokağa çıkma yasağı

Vatandaşlar telefondan ihtiyaçlarını bildirebilecek.
Son 24 saatte<br> 793 ölü

Son 24 saatte
793 ölü

​İtalya'da koronavirüs dehşeti gün geçtikçe büyüyor.
Evde kal uyarısı

Evde kal uyarısı

Bakan Koca'dan çok önemli açıklama.
Gerektiğinde <br>MSB devreye girecek

Gerektiğinde
MSB devreye girecek

Her tür maske imalatı hızla devam ediyor.
ABD'de sağlık <br>sistemi sınıfta kaldı

ABD'de sağlık
sistemi sınıfta kaldı

Koronavirüs hastası yaşadığı mağduriyeti anlattı.
15 dakikada <br>sonuç verecek

15 dakikada
sonuç verecek

​Sağlık Bakanlığı duyurdu: Hızlı tanı kiti devrede.
Uyarılınca <br>bıçak çekti

Uyarılınca
bıçak çekti

Uyarılara rağmen dışarı çıkan yaşlı adam...
Pazartesi<br>yoğunluk olabilir

Pazartesi
yoğunluk olabilir

"Kimse panik yapmasın, kimse geri kalmayacak."
Bu nasıl iş?

Bu nasıl iş?

​İBB meydanlarda kandil simidi dağıttı, vatandaş sıraya girdi...
Milli Savunma Bakanlığından koronavirüs maske açıklaması: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek
Gündem

Milli Savunma Bakanlığından koronavirüs maske açıklaması: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

Koronavirüsten korunmak için takılan maskelerle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Maske ihtiyacına karşı Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatının hızla devam ettiği ve gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına destek verileceği bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki koronavirüs kararı: 65 yaş üstü iptal, sağlık çalışanlarına ücretsiz
Gündem

Ankara Büyükşehir Belediyesi iki koronavirüs kararı: 65 yaş üstü iptal, sağlık çalışanlarına ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yararlanmalarının geçici süreyle durdurulması kararı alındığını duyurdu. Sağlık çalışanları içinse almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY’dan ücretsiz yararlanabilecek.
Amerika'da yayınlanan Kehanetler kitabında 15 yıl önce koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Dünya

Amerika'da yayınlanan Kehanetler kitabında 15 yıl önce koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili bugün ortaya çıkan detay görenleri şoke etti. ABD'li Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yıllar önce yazılan Kehanetler kitabındaki satırlar koronavirüs belirtileri ile oldukça benzer nitelikte olması şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.