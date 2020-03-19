Dünya Koronavirüs kervanına bir ülke daha katıldı Fijide ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
OKYANUSYA KORONAVİRÜS

Koronavirüs kervanına bir ülke daha katıldı: Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Koronavirüs kervanına bir ülke daha katıldı: Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü açıklandı. Sağlık ekiplerinin, yurt dışından dönen kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fiji'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
Fiji'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Fiji Sağlık Bakanı Dr. Ifereimi Waqainabete, yurt dışından dönen bir kişide ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

  • Hastanın derhal izole edildiğini ve tıbbi gözetim altına alındığını vurgulayan Bakan Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığını kaydetti.

Öte yandan Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası’nın en büyük adası Tahiti’de 6, Yeni Kaledonya’da ise 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.

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