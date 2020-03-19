Koronavirüs kervanına bir ülke daha katıldı: Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Ekonomi

Meslek liseleri koronavirüs önlemleri kapsamında tek kullanımlık çatal-bıçak üretecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artıran Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinde tek kullanımlık çatal-bıçak da üretecek. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlere ilgi giderek artıyor. Bu konuda da PAGEV'le birlikte hareket edeceğiz. Ortak iş birliği kapsamında olan PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretim yapılacak" dedi.