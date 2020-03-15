Dünya Koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesindeki mescitler kapatıldı
KORONAVİRÜS

​Koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı!

Koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar aldı.

Haber Merkezi AA
Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı.
Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı yazılı açıklamada, İslami Vakıflar İdaresinin, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, Mescid-i Aksa Külliyesi'nde yer alan, Kubbet'us Sahra ve Kıble mescidinin de aralarında bulunduğu mescitlerin kapatılması yönünde karar aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa Külliyesi'nin tüm kapılarının cemaate açık olacağını ifade eden Kisvani, namazların Aksa'nın büyük avlusunda kılınmasına karar verildiğini aktardı.

KKTC'de karantinaya alınan oteldeki son durum: Türk rehberleri anlattı
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Otelde çoğu 75 yaş üstü 750'ye yakın turist, Türkiye'den 10 rehber ve yaklaşık 25 kişilik personel ile birlikte toplam 785 kişi bulunuyor. Karantinadaki otelde odalarından çıkamayan müşteriler ve rehberler ise şartlarının çok kötü olduğundan, çay- kahve servisi dahi alamadıklarından yakınıyor.
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Karantinadaki turist rehberlerinden Ersel Karaman, çektiği videoda, oteldeki durumlarını anlattı. Karaman, müşterilerin genel ihtiyaçlarının iyi kötü karşılandığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Fakat bir ihtiyaç var ki çok önemli… O da çay ve kahve. Ne olur bir yolu varsa çay ve kahve tedariki sağlayalım otele ve insanların bu konudaki sıkıntısını gidermiş olalım. Bu çok önemli. Buradaki personel insanüstü gayret sarf ediyor ve çok çalışıyorlar. Resepsiyondaki arkadaş abartmıyorum 24 saat çalışıyor. Yeme içme ihtiyaçlarını gideriyorlar, çöpleri topluyorlar. Sadece çay ve kahve ihtiyacımızı karşılayın, böylelikle müşterinin de sinir katsayısı epey düşecek. Bu konuda yardım talep ediyoruz.
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Otel içinde her katta tedarik istasyonu oluşturulduğundan da bahseden Karaman, su ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaç olabilecek ürünlerin de buralara bırakıldığını söyledi.
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Oteldeki diğer rehberlerden Meltem Güvenç, Erhan Gazneli ve Gökalp Saban ise 10 Mart'tan itibaren karantinada tutuldukları otelde, Dünya Sağlık Örgütü'nün şartlarına göre 14 gün olan karantina süresinin 24 Mart'ta dolacağına değinerek, bugün karantina süresinin 5'inci günü olduğunu belirtti.
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Personel sayısının çok az olması nedeniyle mevcut personelin insanüstü gayret gösterdiğini ancak yetersiz kaldığına işaret eden rehberler, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını ve bu konularda yardım istediklerini açıkladı.
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KKTC'de karantinaya alınan oteldeki son durum: Türk rehberleri anlattı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa'nın Bafra bölgesindeki otele 8 Mart'ta giriş yapan ve şüphe üzerine 9 Mart'ta hastaneye götürülen 2 Alman turistte koronavirüs tespit edilince tüm otel karantinaya alındı. Karantina altındaki otelde 2 Alman turistte daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı, 4'e yükseldi. Türk rehberler, çektikleri videoda, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını söyledi.

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