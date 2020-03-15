​Koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı!

Fakat bir ihtiyaç var ki çok önemli… O da çay ve kahve. Ne olur bir yolu varsa çay ve kahve tedariki sağlayalım otele ve insanların bu konudaki sıkıntısını gidermiş olalım. Bu çok önemli. Buradaki personel insanüstü gayret sarf ediyor ve çok çalışıyorlar. Resepsiyondaki arkadaş abartmıyorum 24 saat çalışıyor. Yeme içme ihtiyaçlarını gideriyorlar, çöpleri topluyorlar. Sadece çay ve kahve ihtiyacımızı karşılayın, böylelikle müşterinin de sinir katsayısı epey düşecek. Bu konuda yardım talep ediyoruz.