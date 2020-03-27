Koronavirüse karşı tıbbi malzeme yüklü uçaklar engellendi iddiası ortalığı karıştırdı: Rus senatör paylaşımını sildi "Rusya'nın, İtalya'ya göndermek istediği tıbbi malzeme yüklü uçaklara Polonya'nın engel olduğu" iddiası üzerine Polonya Dışişleri Bakanlığı, "Bu, dünya genelinde sınır tanımaksızın ölümlere yol açan salgın karşısında birlik içerisinde hareket etmemizi gerektiren bir dönemde, toplumları ve ulusları ayrıştırmaya yol açan ve çok çirkin bir tutumdur" diyerek Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'i çağırdı. Daha sonra paylaşımı yapan Rus Senatör Alexey Pushkov bu paylaşımı, sosyal medya hesabından kaldırdı.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 06:53 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 07:02 AA