Kraliçe'nin koronavirüs korkusu: Windsor Kalesi'ne kapanacak

Koronavirüs'ten en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de kısa sürede vaka sayısı 2 bine yaklaştı. Ölümlerin de her geçen gün daha da artması sonucu Kraliçe 2. Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı. Geçtiğimiz günlerde hükümetin acil durum komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayı'nı terk eden Kraliçe, Windor Kalesine kapanma kararı aldı.

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Resmi olarak duyuruldu

İndependent'ın haberine göre; Buckingham Sarayı, koronavirüs salgınının ardından Kraliçe II. Elizabeth’in günlük programında birtakım değişiklikler yapıldığını doğruladı. Sarayın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut koşullarda duyarlılıkla alınmış bir önlem olarak ve gerçekçi nedenlerle Kraliçe’nin günlük programında birtakım değişikliler yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

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Programlarını iptal etti

Program değişikliklerine ek olarak Buckingham Sarayı ayrıca Kraliçe’nin paskalya dönemi için planlanandan bir hafta önce 19 Mart’ta Windsor Kalesi'ne gideceğini ve muhtemelen uzun süre orada kalacağını teyit etti