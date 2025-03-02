Kremlin'den dikkat çeken Trump açıklaması: Bizim vizyonumuzla örtüşüyor

"Şimdi bir diyalog başlatmak ve tüm ilişkileri iyileştirmek için girişimlerde bulunuluyor. Önümüzde hala uzun bir yol var, çünkü ikili ilişkilerin tüm yelpazesine büyük zarar verildi. Ancak iki liderin siyasi iradesi devam ederse, bu yol oldukça hızlı ve başarılı bir şekilde katedilebilir" i