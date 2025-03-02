Kremlin'den dikkat çeken Trump açıklaması: Bizim vizyonumuzla örtüşüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus medyasına verdiği röportajda, "ABD'nin yeni yönetimi tüm dış politika yapılanmalarını hızla değiştiriyor. Bu büyük ölçüde bizim vizyonumuzla örtüşüyor" dedi.
ABD yönetiminin yeni dış politika yapılandırmalarına değinen Peskov, "ABD'nin yeni yönetimi tüm dış politika yapılanmalarını hızla değiştiriyor. Bu büyük ölçüde bizim vizyonumuzla örtüşüyor. Dahası, Ukrayna krizine ilişkin tamamen dengeli ifadeler içeren bir BM Genel Kurul kararı için oylama yapıyoruz. Bu daha önce hayal bile edilemezdi" diye konuştu.
Macron-Putin görüşmesi ihtimali
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Putin arasında görüşme ihtimaline yönelik konuşan Peskov, "Daha önce Putin ile iletişim kurmaya hazır olduğunu söylemişti. Aynı zamanda bu yönde gerçek bir adım atılmadı. Tam tersine savaşın her ne şekilde olursa olsun sürdürülmesini destekleyen bir pozisyon aldı" diye konuştu. Peskov, ABD yönetimiyle temaslarının ardından ve "Rusya-ABD ilişkilerinde aniden ortaya çıkan dinamikler" çerçevesinde Avrupalıların tutumunun tam olarak nasıl değişeceğinin zamanla netleşeceğini kaydetti.