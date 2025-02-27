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Rusya ve ABD İstanbul’da görüşecek

Rusya ve ABD İstanbul’da görüşecek

Canberk Doğan
04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmek ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için 18 Şubat'ta Riyad'da bir araya gelmişti.
ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmek ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için 18 Şubat'ta Riyad'da bir araya gelmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ilk gününden beri diplomasi çalışmaları yürüten Türkiye, bugün önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Rusya ve ABD heyetleri bugün İstanbul’da biraraya gelecek. Heyetler, büyükelçiliklerin çalışmasıyla ilgili görüşecek.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye yönelik yürüttüğü diplomasi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD heyetlerinin bugün İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Katar’a ziyaret gerçekleştiren Lavrov, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

KİEV SAVAŞ İSTİYOR

Görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna krizine yönelik yaklaşımıyla ilgili “Avrupa, Ukrayna’ya askeri destek paketini sağlayacağını duyurarak Kiev yönetimini, savaşı devam ettirmeye teşvik ediyor” dedi. Avrupa’nın barış güçlerini Ukrayna’ya konuşlandırması ihtimaline dair ise Lavrov “Herhangi bir seçenek değerlendirmiyoruz. Kimse bize bunu sormuyor” ifadesini kullandı.

GÜNDEM BÜYÜKELÇİLİKLER

Ukrayna krizinin çözülmesi için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu anlayışa sahip olduğunu belirten Lavrov, “Ukrayna’nın yeniden silahlandırılmasını sağlayacak anlaşmalar yapılamaz. Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme (bugün) İstanbul’da yapılacak”

diye konuştu.BİR ZİYARET DAHA

Öte yandan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un resmi davetlisi olarak bugün Ankara’ya gelecek. Kurtulmuş ve Matviyenko, Meclis’te yapacakları baş başa görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.



#Diplomasi
#Rusya
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#ABD

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