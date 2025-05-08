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Kriz büyüyor: Hindistan Başbakanı Modi talimatı verdi

Kriz büyüyor: Hindistan Başbakanı Modi talimatı verdi

15:308/05/2025, Perşembe
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Pakistan'la artan tansiyon sonrası Hindistan'da alarma geçildi. Modi, tüm kurumlara tam koordinasyon ve kesintisiz hazırlık talimatı verdi.

Hindistan ile Pakistan arasında sınır hattında çatışmaların tırmanmasının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tırmanan gerilime dair ilk açıklamasını bakanlara yaptı. Modi, bugün gerçekleşen toplantıda “sürekli tetikte olma” ve “net iletişim” talimatı verdi.

Operasyonlar devam ediyor

Modi, Perşembe günü bakanlarla yaptığı üst düzey toplantıda, komşuyla yaşanan gerginlik karşısında "güçlü iç koordinasyon" ihtiyacını vurguladı. Hint basınında yer alan haberlere göre tüm bakanlıklara operasyonel sürekliliğin ve kurumsal dayanıklılığın korunması için kesintisiz koordinasyon talimatı verdi.


Daha önce Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, siyasi liderlerle yaptığı görüşmede, "Pakistan'daki hedeflere yönelik askerî operasyonların devam ettiğini" ifade etmişti.




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