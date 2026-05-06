Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kuruluşu hep yerden yere vuran Trump üzüntüsünü dile getirdi: CNN'in kurucusu Ted Turner öldü

Kuruluşu hep yerden yere vuran Trump üzüntüsünü dile getirdi: CNN'in kurucusu Ted Turner öldü

20:266/05/2026, الأربعاء
G: 6/05/2026, الأربعاء
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trump, CNN kanalının, bugün Ted Turner'ın temsil ettiği her şeyin tam tersi olduğunu ileri sürdü.
Trump, CNN kanalının, bugün Ted Turner'ın temsil ettiği her şeyin tam tersi olduğunu ileri sürdü.

Dünyada '24 saat kesintisiz' haber yayını konseptini ilk kez kullanan ve CNN kanalının kurucusu Ted Turner, 87 yaşında hayatını kaybetti. Turner'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, CNN kanalının, bugün Turner'ın temsil ettiği her şeyin tam tersi olduğunu savundu. Trump, Turner'ın yayıncılık tarihinin en büyük isimlerinden biri olduğunu kaydetti. ABD Başkanı, her fırsatta CNN'i ve çalışanlarını hedef alıp 'yalan haber' yapmakla suçladığı davranışlarıyla biliniyor.

'ABD'nin önde gelen medya kuruluşu CNN kanalının kurucusu ve televizyon haberciliğinde 24 saat kesintisiz yayın anlayışını hayata geçiren Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Medya sektörünün önemli isimlerinden Turner, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

'Dünyada 24 saat kesintisiz' formatının bulucusu

Medya kariyerine 24 yaşında başlayan Turner, 1 Haziran 1980'de "dünyada 24 saat kesintisiz" haber yayını yapan ilk televizyon kanalı CNN'i kurarak, medya sektöründe" çığır açtı.

O dönemde günün belirli saatlerinde yayın yapan haber kanalları için oldukça yenilikçi bulunan bu konsept, daha sonra dünya çapında benimsenmeye başlandı.

CNN'i "hayatının en büyük başarısı" olarak nitelendiren Turner, 1996'da kanallarını daha önce "Time Warner" adıyla faaliyet gösteren Warner Bros. Discovery'e (WBD) sattı.

Trump üzüntüsünü dile getirdi

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından, Turner'ın vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, CNN kanalının, bugün Turner'ın temsil ettiği her şeyin tam tersi olduğunu savundu.

Trump, Turner'ın yayıncılık tarihinin en büyük isimlerinden biri olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı, her fırsatta CNN'i ve çalışanlarını hedef alıp 'yalan haber' yapmakla suçladığı davranışlarıyla biliniyor.

Trump birçok kez CNN muhabirlerini susturup soru sormalarını engellemiş, bazen de sorulan sorulara cevap vermemişti.


#ABD
#CNN
#Ted Turner
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ’den 38 ilde dev satış: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 506 iş yeri açık artırmaya çıkıyor