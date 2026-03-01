Yeni Şafak
CNN: Saldırı tarihi Amalek'e göre seçildi

CNN: Saldırı tarihi Amalek'e göre seçildi

04:00 1/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Amerikan CNN haber kanalı, İsrail'in İran'a yönelik dün düzenlediği saldırının tarihinin özellikle seçildiğini iddia etti.

Habere göre işgalci güç, saldırıyı Pers imparatorluğundaki toplu bir kırımdan Yahudilerin kurtulmasının kutlandığı ve pazartesi gerçekeleşecek Purim Bayramından hemen önceki Şabat'a denk getirdi. Habere göre saldırının düzenlendiği gün tüm Yahudiler, İsrail'i yok etmek isteyen Amalek hakkındaki duanın okunmasına denk gelmesine işaret ediyor. Bu duayla Yahudilerin, Amalek'in hayati düşmanları olduğunu hatırlatmasına vesile olduğu haberde belirtildi.



