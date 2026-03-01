CNN: Saldırı tarihi Amalek'e göre seçildi

Habere göre işgalci güç, saldırıyı Pers imparatorluğundaki toplu bir kırımdan Yahudilerin kurtulmasının kutlandığı ve pazartesi gerçekeleşecek Purim Bayramından hemen önceki Şabat'a denk getirdi. Habere göre saldırının düzenlendiği gün tüm Yahudiler, İsrail'i yok etmek isteyen Amalek hakkındaki duanın okunmasına denk gelmesine işaret ediyor. Bu duayla Yahudilerin, Amalek'in hayati düşmanları olduğunu hatırlatmasına vesile olduğu haberde belirtildi.