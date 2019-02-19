Dünya Lavrov ABD Fıratın batısında devlet kurmaya çalışıyor
ASYA

​Lavrov: ABD Fırat'ın batısında devlet kurmaya çalışıyor

Lavrov: ABD Fırat'ın batısında devlet kurmaya çalışıyor

Rusya, ABD'nin Suriye'deki amacının ülkeyi bölmek ve Fırat'ın batısında devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi Diğer
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ABD'nin eylemleri sonucunda giderek zorlaştığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmayı amaçladığını vurguladı.

Sputnik'in haberine göre, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Moskova'da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak istediğini ve bunun için halihazırda aktif olarak kaynak aktarıldığını söyleyen Lavrov, "Giderek daha aşikar olduğu üzere, ABD'nin amacı Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak. Müttefiklerini Suriye'nin bu bölgesinde altyapının geliştirilmesi için ödeme yapmaya zorlamak da dahil olmak üzere, bunun için halihazırda aktif şekilde kaynak aktarıyorlar. Aynı zamanda Washington, müttefiklerinin Suriye'nin geri kalan kısmında altyapının yeniden inşasına kaynak aktarmalarını yasaklıyor" dedi.

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