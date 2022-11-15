Letonya Savunma Bakanından NATO'ya '4. madde' çağrısı

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks NATO'ya "4. madde" çağrısında bulundu.

Pabriks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kaynağı henüz belirlenemeyen füzenin düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü açıklanan Polonya'ya başsağlığı diledi.

Suçlunun Rusya olduğunu öne süren Pabriks, "Rus rejimi sadece Ukraynalı sivilleri hedef alan füzeler ateşlemekle kalmadı, aynı zamanda Polonya'daki NATO topraklarına da indi. Letonya, Polonyalı dostlarının yanındadır ve bu suçu kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

Pabriks, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi anımsatarak, "Bu konuda ilk tepkim 4. maddeyi hatırlatmak olurdu." ifadesine yer verdi.

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