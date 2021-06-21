Dünya Libya Başbakanı Dibeybe duyurdu Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan önemli ticaret yolu açılıyor
ORTADOĞU

Libya Başbakanı Dibeybe duyurdu: Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan önemli ticaret yolu açılıyor

Libya'da önemli bir ticaret yolu olan doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolu açılıyor. Libya Ulusal Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun yeniden açıldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Libya Başbakanı Dibeybe duyurdu: Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan önemli ticaret yolu açılıyor
Libya'daki geçiş yönetimi, ülkenin doğusunu ve batısını birbirine bağlayan hayati öneme sahip sahil yolunun yaklaşık iki yıl boyunca kapalı kaldıktan sonra dün yeniden açıldığını duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun yeniden açıldığını söyledi.

İSTİKRAR YOLUNDA ADIM ATIYORUZ

Dibeybe, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Libya halkının acılarından bir sayfayı daha kapatacağız. İnşa, istikrar ve birlik yolunda yeni bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahil yolunun açılmasıyla sonuçlanan tüm samimi çabalar için teşekkür eden Dibeybe, ülkenin kalkınması ve refahı için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

ASKERLERE GERİ ÇEKİLMELERİ İÇİN MÜHLET

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah da yaptığı açıklamada, doğu ile batıyı birbirine bağlayan Misrata-Sirte yolunun (Sahil yolu) açıldığını belirterek, "Bu adım, Hafter'e sahadaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri geri çekmesi için bir mühlet vermektir." dedi.

ÖNEMLİ BİR TİCARET

Ülkede doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan Misrata-Sirte sahil yolu önemli bir ticaret yolu olarak biliniyor.

Sahil yolu, Halife Hafter milislerinin 2019'da başkent Trablus'a düzenlediği saldırılardan bu yana trafiğe kapalıydı.

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