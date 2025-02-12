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Libya'da Bakan Juma'ya suikast girişimi

Libya'da Bakan Juma'ya suikast girişimi

16:2312/02/2025, Çarşamba
IHA
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Libya'da kabine işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma
Libya'da kabine işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma

Libya Devlet Bakanı Adel Juma, aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Saldırıda Juma'nın yaralandığı belirtildi.

Libya'da devlet bakanına suikast girişiminde bulunuldu. Hükümetten yapılan açıklamada, kabine işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma'nın aracına başkent Trablus'ta silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı bildirildi. Saldırıda Juma'nın yaralandığı belirtilirken, araca otoyolda seyir halindeyken doğrudan ateş açıldığı aktarıldı.


Ulusal Birlik Hükümeti (GNU) tarafından yapılan açıklamada saldırı şiddetle kınanırken, Juma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve güvenlik makamlarının olayı ortaya çıkarmak ve failleri yakalamak için soruşturma başlattığı ifade edildi.


Ülke Kaddafi rejiminden bu yana çeşitli çatışmalara sahne oluyor


Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yönetimindeki Libya Ulusal Birlik Hükümeti, 2021 yılında Birleşmiş Milletler destekli bir süreçle kuruldu. Ülke, 2011 yılında öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden bu yana çeşitli çatışmalara sahne oluyor.




#Libya
#Juma
#suikast

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