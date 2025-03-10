Londra’nın simgesine Filistin bayrağı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açan protestocu, 16 saat sonra eylemini sona erdirirken İngiliz polisi tarafından tutuklandı. Metropolitan Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, eylemin ardından Londra İtfaiyesi de dahil olmak üzere diğer kurumlarla birlikte çalıştıkları ve hayati riski en aza indirirken bu olayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için uzman memurlar görevlendirdiklerini belirtildi. "Free_all.of.us" adını kullanan protestocu, dün sabah yerel saatle 07.30 sıralarında tırmandığı kuledeki eylemini saatin gece yarısını geçmesiyle bitirdi. Eylemci, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl protestolar, sivil itaatsizlik, iklim aktivistleri 45 yıl hapis cezaları alıyor. Filistin eylemcileri, terör devleti İsrail'e silah satmayı durdurmak gibi hükümetin yapması gereken şeyi yaptığı için hapse atılıyor."