Lübnan ordusu Suriye sınırında

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, iki ülke arasındaki sınır hattında yer alan Havş es-Sayyid Ali beldesine giren "Suriyeli gruplar" çekildi. Daha sonra Lübnan ordusu bu bölgeye girdi. Suriye sınır hattındaki Havş es-Seyyid Ali ve Maşrafa beldelerinde dün yeni çatışmalar çıkmıştı.

Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu. Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı. Suriye ve Lübnan Savunma Bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.