Lübnan’da güvenli yer kalmadı

İşgalci İsrail'in hedefinde olan üst düzey Hizbullah liderleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, örgütün kalesi olan şiilerin yoğun yaşadığı Dahiye'den çıkarak başka kesimlerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde saklanıyor. Bu durum, yalnızca şii mahalleleri değil Beyrut'taki Sünni, Hristiyan ve hatt Türk mahallelerini bile İsrail'in hedefi haline getiriyor. Geçtiğimiz gün kuzeyde 1 yıllık savaşın ardından ilk kez bir Hristiyan bölgesi (Aitou) vuruldu. En az 18 sivil yaşamını yitirdi. Saldırının hedefinde Hizbullah üst düzey yöneticisi olduğu ifade edildi.

10 Ekim’de Beyrut merkeze savaş uçaklarıyla gerçekleşen saldırı da yine Sünnilerin ve Türklerin yoğun yaşadığı bölgeye oldu. Güvenliklerinden endişe eden Türk vatandaşları, durumlarını

Yeni Şafak