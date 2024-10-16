Lübnan’da güvenli yer kalmadı

Türk vatandaşı Halid el-Zeyn ve Neslihan Önder
İsrail’in hedefindeki Hizbullah yöneticileri Beyrut’ta örgütün kalesi ve Şii ağırlıklı Dahiye’den başka bölgelere geçiyor. Bu nedenle Türk ve Hıristiyan mahalleleri de hedef olmaya başladı. 20 yıldır Basta El-Fawka’da yaşayan Mesude Yüksel, Lübnan’da artık güvenli yer kalmadığını söyledi. Yüksel, “Ben aslında tahliye ile Türkiye’ye gitmek istemiştim ama eşim burada kalalım istedi” dedi.
İşgalci İsrail'in hedefinde olan üst düzey Hizbullah liderleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, örgütün kalesi olan şiilerin yoğun yaşadığı Dahiye'den çıkarak başka kesimlerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde saklanıyor. Bu durum, yalnızca şii mahalleleri değil Beyrut'taki Sünni, Hristiyan ve hatt Türk mahallelerini bile İsrail'in hedefi haline getiriyor. Geçtiğimiz gün kuzeyde 1 yıllık savaşın ardından ilk kez bir Hristiyan bölgesi (Aitou) vuruldu. En az 18 sivil yaşamını yitirdi. Saldırının hedefinde Hizbullah üst düzey yöneticisi olduğu ifade edildi.
10 Ekim’de Beyrut merkeze savaş uçaklarıyla gerçekleşen saldırı da yine Sünnilerin ve Türklerin yoğun yaşadığı bölgeye oldu. Güvenliklerinden endişe eden Türk vatandaşları, durumlarını
Yeni Şafak
’a anlattı.
ÖLSEK DE BERABER ÖLECEĞİZ
ÖLSEK DE BERABER ÖLECEĞİZ
10 Ekim’de Beyrut’ta bombalanan ve en az 22 sivilin hayatını kaybettiği saldırı da hem Sünnilerin hem Şiilerin yaşadığı Basta El Fawka bölgesinde 20 yıldan uzun süredir
Mesude Yüksel
, artık Lübnan’da hiçbir yerin güvenli olmadığını hissettiklerini belirtti. Yüksel, “
Ne yapacağız, nereye gideceğiz bilmiyorum. Ben aslında tahliye ile Türkiye’ye gitmek istemiştim ama eşim burada kalalım diyor. Burası Sünni mahallesi ama burayı da vurdular, belki yine vuracaklar. Ailem var Türkiye'de. Gidebilirim. Çocuklarım gitmiyorlar, eşim gitmiyor. Burada kalacağız. Ölsek de beraber öleyeceği
z” diye konuştu. Saldırıda evi hasar gören
Türk vatandaşı Halid el-Zeyn
ise “
Biz çok savaş gördük. İsrail çok defa saldırdı bize ama bu başka. Böyle savaş görmedim hayatımda. Dünyada yasak ne varsa yapıyorlar. Masumları vuruyorlar. Bunlarda vicdan yok, insanlık yok. Yani Gazze'de bir yıldır yapıyorlar. Burayı Gazze gibi yapacaklar
” ifadelerini kullandı.
İsrail'in her yerini vururuz
İsrail'in her yerini vururuz
- Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, dün yayınladığı konuşmasında, örgütün 17 Eylül'deki cihaz saldırılarıyla başlayan ve Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine kadar uzanan saldırıların ardından toparlandığını söyledi. İsrail'i bulunduğu her yerde hedef almakla tehdit eden Kasım, "Büyük darbeler yememize rağmen son iki haftada toparlandığımızı sahada da gösterdik. İsrail'in iç cephesine sesleniyorum: tek yolunuz ateşkes. Biz Gazze'de ateşkes olmadan saldırıları durdurmayacağız"dedi.
#lübnan
#Hizbullah
#israil
#orta doğu