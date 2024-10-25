Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 11 kişi yaralandı

İsrail, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in 3 hafta önce düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Hizbullah'tan ise İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.