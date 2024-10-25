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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 11 kişi yaralandı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 11 kişi yaralandı

15:3725/10/2024, Cuma
AA
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Katil İsrail'in saldırıları sürüyor.
Katil İsrail'in saldırıları sürüyor.

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 5'i ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısı nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, roketlerin durdurulup durulmadığına veya saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail basını, Lübnan sınırına yakın Shomera yerleşim bölgesi ile Akka kenti yakınlarındaki Mecdel Kurm köyüne roketlerin düştüğünü duyurdu.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Mecdel Kurm'da 5 kişinin ağır şekilde, Shomera'da ise 6 kişinin orta ve hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

#Lübnan
#İsrail
#Mecdel Kurm

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