Macron yine provokasyon peşinde! Ermenistan'a 50 zırhlı araç: Fransız senatörlerden 'Caesar obüs' çağrısı

Mendenhall’ün tarihlendirmesiyle Musa ile Yeşu M:Ö. 1200; Samuel, Davud ve Süleyman M.Ö. 1100; Ezra M.Ö. 400’lü yıllarda yaşadıklarına göre, Spinoza’nın da ulaştığı “Tevrat Musa tarafından değil, Musa’dan yüzyıllar sonra yaşayan bir başkası tarafından yazıldı.” hükmü Musa’dan sonraki 800’lü yıllara denk düşmektedir. Yahudilerin bu sekiz yüz yıl ve sonrasındaki durum ise şöyledir: Nebukadnezzar yıkımından sonra (M.Ö. 586), Babil sürgünlüğü M.Ö. 538’de -Pers Kralı Kuroş eliyle- sonlandırılmış, Kudüs’e