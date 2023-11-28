Fransa ülkenin prestijli Müslüman okuluna kamu desteğini kesme hazırlığında

Fransa
Le Figaro'nun haberine göre, Hauts-de-France Bölge Valiliği, üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 90'ın üstünde olan Lille şehrindeki Özel Averroes Lisesinin devletle sözleşmesinin iptal edilmesi için adımlar atıyor.
Fransa Müslümanları Federasyonundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Averroes Lisesi öğretmenleri ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.
Açıklamada, sözleşmenin iptaline ilişkin komisyon kararının, sadece başarısıyla öne çıkan Müslüman eğitim kurumunun geleceği için değil, bütün özel kurumlar için endişe verici bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi.
Okul, 2003'te eğitim hayatına başlamış, ilk olarak başörtülü olduğu için diğer eğitim kurumlarına gidemeyen Müslüman öğrencilere kapılarını açmıştı. Birkaç yıl içinde öğrenci sayısını artıran lisenin yanı sıra 2012 yılında Averroes Ortaokulu faaliyet göstermeye başlamıştı. Bugün 800'den fazla öğrenci, Averroes Lisesi ve Ortaokulunda eğitim görüyor.