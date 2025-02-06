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Macron'dan Ahmed Şara'ya tebrik telefonu

Macron'dan Ahmed Şara'ya tebrik telefonu

09:086/02/2025, Perşembe
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Macron, Ahmed Şara ile görüştü
Macron, Ahmed Şara ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’de geçici yönetimin başına geçen Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede, yeni görevinde başarılar dileyerek tebriklerini iletti.

Suriye
'de Aralık 2024'te Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin başına HTŞ lideri Ahmed Şara geçmişti.

Halk tarafından da çok sevilen lider Şara, 29 Ocak'ta üst düzey hükümet yetkilileriyle katıldığı Zafer Konferansı'nda resmen cumhurbaşkanı ilan edildi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Suriyeli mevkidaş Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


"Suriye'yi destekliyoruz"


Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Macron, Suriye'deki geçiş dönemine desteğini ifade etti.


Macron, Fransa'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin ekonomik iyileşmesine katkı sağlanması için çaba gösterdiğini vurguladı.


İkili, görüşmede, Suriye'deki güvenlik meselelerini ele alarak bölgedeki istikrarın sağlanması için ortak çalışma gerekliliğine dikkati çekti.


"Öncelik istikrar egemenlik ve toprak bütünlüğü"


Macron, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi sürecin desteklenmesine yönelik Fransa'nın kararlılığını yineledi.


Şara da kendisini araması ve Fransa'nın verdiği destek dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.


Suriye'nin bölgesel ve küresel düzeyde aktif rol üstlenmeyi hedeflediğini belirten Şara, ülkenin önceliğinin istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğü olduğunu söyledi.


Fransa'ya davet etti


Ekonomik yaptırımlarla ülkenin toprak bütünlüğünün tam olarak sağlanamaması gibi mevcut zorluklara dikkati çeken Şara, yeni yönetimin kalkınma ve refah odaklı vizyon benimsediğini vurguladı.


Görüşmenin sonunda Macron, Şara'yı gelecek haftalarda resmi ziyaret için Fransa'ya davet etti.



#Suriye
#Ahmed Şara
#Esed

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