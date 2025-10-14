Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afrika
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

Madagaskar'da ordu yönetime el koydu

20:0614/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın ülkeyi terk ettiği ileri sürüldü
Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın ülkeyi terk ettiği ileri sürüldü

Madagaskar'da hükümet karşıtı protestoların ardından ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. 13 Ekim tarihinde ise Fransız Ulusal Radyosu'nun haberinde, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürüldü.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordu, yönetime el koyduğunu duyurdu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Albay Michael Randrianirina komutasındaki birlikler ülkenin kontrolünü ele aldı.

Ordu, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve bazı devlet kurumlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.


"Cumhurbaşkanı uçakla gizlice ayrıldı"

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise resmi açıklama yapılmadı.

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.



#Madagaskar
#ordu
#yönetim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖZYES ek tercih başvuruları 2025: Özel yetenek sınavı ek yerleştirme ücreti ne kadar, kimler başvurabilir? ÖSYM 2025 ÖZYES ek tercih kılavuzu indir