Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Madagaskar'da sokaklar yeniden karıştı: Devlet başkanı ulusa seslendi

Madagaskar'da sokaklar yeniden karıştı: Devlet başkanı ulusa seslendi

12:1912/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Devlet Başkanı Andry Rajoelina
Devlet Başkanı Andry Rajoelina

Madagaskar'ın başkentinde askerlerin hükümet karşıtı protestolara katılmasının ardından Devlet Başkanı Andry Rajoelina, protestocuların iktidarı "yasadışı ve zorla" ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Madagaskar'da askerlerin başkentteki kitlesel protesto gösterilerine katılmasıyla hükümet karşıtı huzursuzluk tırmandı.

Devlet Başkanı Andry Rajoelina, pazar günü yaptığı açıklamada, "yasadışı ve zorla iktidarı ele geçirme girişiminin" sürdüğünü duyurdu.

Rajoelina girişimi şu sözlerle dünyaya duyurdu:

  • "Cumhurbaşkanlığı, Anayasa'ya ve demokratik ilkelere aykırı olarak, şu anda ulusal topraklarda yasadışı ve zor kullanarak iktidarı ele geçirme girişiminin devam ettiğini ulusa ve uluslararası topluma bildirmek ister".

Bu açıklama, Antananarivo'da binlerce göstericinin katıldığı ve kendisinin istifasını talep eden gösteriye bir grup askerin katılmasının ardından geldi.

Göstericiler, onu yolsuzluk ve otoriter yönetimle suçlayan sloganlar attılar.



#Madagaskar
#Andry Rajoelina
#Darbe Girişimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 12 Ekim Pazar günü maç takvimi ve canlı yayın bilgileri