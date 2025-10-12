Madagaskar'da sokaklar yeniden karıştı: Devlet başkanı ulusa seslendi

Madagaskar'ın başkentinde askerlerin hükümet karşıtı protestolara katılmasının ardından Devlet Başkanı Andry Rajoelina, protestocuların iktidarı "yasadışı ve zorla" ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi.
Madagaskar'da askerlerin başkentteki kitlesel protesto gösterilerine katılmasıyla hükümet karşıtı huzursuzluk tırmandı.
Devlet Başkanı Andry Rajoelina, pazar günü yaptığı açıklamada, "yasadışı ve zorla iktidarı ele geçirme girişiminin" sürdüğünü duyurdu.
Rajoelina girişimi şu sözlerle dünyaya duyurdu:
- "Cumhurbaşkanlığı, Anayasa'ya ve demokratik ilkelere aykırı olarak, şu anda ulusal topraklarda yasadışı ve zor kullanarak iktidarı ele geçirme girişiminin devam ettiğini ulusa ve uluslararası topluma bildirmek ister".
Bu açıklama, Antananarivo'da binlerce göstericinin katıldığı ve kendisinin istifasını talep eden gösteriye bir grup askerin katılmasının ardından geldi.
Göstericiler, onu yolsuzluk ve otoriter yönetimle suçlayan sloganlar attılar.