Madleen’in izinde 1000 gemi

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya’da bir araya gelen insan hakları kuruluşları, terör devleti İsrail’in 18 yıldır Gazze’ye yönelik uyguladığı kuşatmayı kırmak için “Bin Gemi Filosu” adlı yeni bir girişim başlattı. Tüm kıtalardan yola çıkacak olan aktivistlerin teknelerle katılacağı yeni filonun bini aşkın tekneyle son iki yılda kuşatmanın sıklaştırıldığı ve 2,3 milyon insanın açlığa terk edildiği Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışacağı bildirildi. Söz konusu girişim çeşitli Avrupa ülkelerinden bir araya gelen küresel çapta tanınmış 12 insan hakları aktivisti, siyasetçi ve gazetecinin haziran ayı başında Madleen yelkenlisiyle başlattığı girişimin de İsrail tarafından engellenmesinin ardından geldi.

BEKLENMEDİK BİR DESTEK GELDİ

“Gazze İçin Bin Gemi Filosu” yetkilileri, cumartesi günü Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da girişimin amaçlarını açıklamak üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Malezya İstişare Meclisi (MAPIM) Başkanı Azmi Abdulhamid, “Bu girişim, İsrail’in Gazze’de aylardır uyguladığı soykırıma karşı küresel bir cevaptır” dedi. İsrail’in Madleen yelkenlisini durdurarak içinde bulunan barışçıl aktivistleri alıkoymasının bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Abdulhamid, “Avrupa, Asya ve Latin Amerika’dan çok sayıda insan hakları kuruluşu ve aktivistle temas halindeyiz. Bu fikrimiz, bizim de beklemediğimiz kadar büyük bir destekle karşılandı. Madleen yelkenlisi belki Gazze’ye ulaşamadı ama tüm dünyanın dikkatini Gazze’ye çekmeyi başardı” diye konuştu.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK FİLO

İşgalci İsrail’in 2007 yılında Gazze’ye tam kuşatma uygulamaya başlayarak 2008 yılında 2 bin Filistinliyi öldürdüğü “Dökme Kurşun Operasyonu”nu başlatmasının ardından onlarca gemi, tekne ve yelkenliyle harekete geçen aktivistler, kuşatmayı kırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu anlamda ilk girişim Mavi Marmara gemisinin 2010 yılındaki denemesi olmuştu. İsrail kuvvetleri, 31 Mayıs 2010’da Mavi Marmara gemisine çıkarma yaparak 10 aktivisti öldürmüş çok sayıda aktivisti yaralamıştı. Basın toplantısında, özgürlük filolarının tarihine de değinen MAPIM Başkanı Azmi Abdulhamid, “Gazze İçin Bin Gemi” filosunun bu anlamda son 18 yılın en büyük ve en organize kuşatmayı kırma girişimi olacağının altını çizdi.

HEDEF: KUŞATMAYI SONLANDIRMAK

Gazze İçin Bin Gemi Filosu tarafından konuya dair yayınlanan basın açıklamasında ise yeni girişimin temel hedefinin Gazze’ye yönelik 18 yıldır süren zalim kuşatmanın kaldırılması olduğu belirtildi. Bütün dünya hükümetlerine filoya katılacak olan aktivistleri koruma çağrısı yapılan açıklamada, Gazze’ye insani yardım ulaştırılarak Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail’deki savaş suçlularından hesap sorulması talep edildi. Öte yandan, filonun MAPIM tarafından fonlandığı bilgisi verilen açıklamada, gemilerin kirlanması ya da satın alınması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, dünya genelindeki destekçi şirket ve hükümetlerden de finansal destek talep edildi.

İsrail’e buldozer satan şirkete tepki

Gazze İçin Bin Gemi Filosu’nun basın toplantısı gerçekleştirdiği Kuala Lumpur’daki Malezya Yatırım Fonu Kurulu (MID) binası önünde eş zamanlı olarak bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Eylemciler, MID’den İsrail’e destek veren bütün şirketlerle olan ilişkisini kesmesini talep etti. Malezyalı eylemciler, sloganlarında özellikle ABD merkezli Caterpiller şirketi ile olan ilişkilerin acilen kesilmesini istedi. Caterpiller şirketi, işgalci İsrail ordusuna buldozer sağlamasıyla tanınıyor. Şirketin sattığı buldozerler İsrail ordusu tarafından Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait evlerin yıkımında kullanılıyor.







