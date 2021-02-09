Dünya Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
BARIŞ PINARI HAREKATI

Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde bulunan Suriye'nin Nustel mahallesindeki çocuklara gıda yardımı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Çocukların mutluluğu yüzünden okundu.
Çocukların mutluluğu yüzünden okundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde bulunan Nustel mahallesindeki çocuklara gıda yardımı yapıldığını açıkladı.

İHA

MSB gıda yardımı ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“Güvenli, huzurlu ve terörden arınmış Suriye’nin teminatı olan çocuklara yardıma devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesi Nustel meskûn mahallindeki çocuklara gıda yardımı yapıldı.”

İHA

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