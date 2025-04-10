Melioidoz salgınında 26 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'da ortaya çıkan "melioidoz" salgınında 26 kişi öldü. Ülkedeki uzmanlar, halkı bakteriyel enfeksiyona karşı uyardı. Bakterinin, yoğun yağışların ardından ortaya çıktığı kaydedildi. Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde, yoğun yağışların ardından ortaya çıkan tropikal hastalık "melioidoz" salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya yükseldiği aktarıldı. Queensland Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre ise son bir haftada biri ölümle sonuçlanan 10 yeni vaka bildirildi.