Mesut Barzani Erbil'de PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi'yi ağırladı: Ankara'ya saldırmayı bırak

Suriye'de milli güçlerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesi ve sonrasında PKK/YPG işgalindeki toprakları bir bir geri alması sonrası, terör örgütü büyük bir panik içine girdi.

Tel Rıfat, Münbiç, Deyrizor gibi kritik noktaları kaybeden PKK/YPG, ABD ve İsrail'den yardım istemişti. Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında çaresiz kalan PKK, son olarak 'siyasi sürece katılma' hayaliyle IKBY'nin kapısına dayandı.

KDP yöneticilerinden Hoşyar Zebari yaptığı açıklamada, Barzani ile terörist elebaşı Abdi'nin Erbil'de bir araya geldiğini doğrulayarak, "Erbil'de bugün gerçekleşen bu buluşma, Suriye'deki yeni yöneticilere siyasi geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için destek sağlamak açısından büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Washington Post'un üst düzey bir KDP yetkilisine dayandırdığına göre, Barzani ile terörist elebaşı arasındaki yapılan görüşmede, "YPG'yi PKK’dan ayırmanın yolları" ele alındı.

Barzani, böyle bir ayrışmanın özellikle KDP’nin daha geniş uluslararası desteğin kapılarını açabileceğini belirtti.

Barzani ayrıca Suriye’nin yeni yönetimiyle yapılacak görüşmelerde ortak bir Kürt pozisyonunun önemini vurguladı.

KDP üyesi Vefa Muhammed Kerim görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ziyaretin öncelikli gündeminin özellikle Suriye'deki Kürt tarafları arasında uzlaşma sağlanması olduğunu belirterek, "Kürt taraflarının Ankara'ya yönelik tehditlerini ve saldırılarını sonlandırması ve PKK ile bağlarını koparması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Suriye'deki ani değişimlerin IKBY ve Irak'ı etkiliyor"

IKBY Hükümeti Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ise Suriye'deki ani değişimlerin IKBY ve Irak üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirtti.

Dizayi, “Suriye'ye istikrar, refah ve güvenin geri dönmesini umut ediyoruz." dedi.







