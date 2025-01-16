Mesut Barzani Erbil'de PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi'yi ağırladı: Ankara'ya saldırmayı bırak

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil şehrinde, terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü. KDP'den yapılan açıklamada, terörist başına 'Ankara'ya yönelik tehditlerini ve saldırılarını sonlandırması ve PKK ile bağlarını koparması'nın telkin edildiği belirtildi. Amerikan basını ise, "YPG'yi PKK’dan ayırmanın yolları ele alındı" bilgisini geçti.
Suriye'de milli güçlerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesi ve sonrasında PKK/YPG işgalindeki toprakları bir bir geri alması sonrası, terör örgütü büyük bir panik içine girdi.
Tel Rıfat, Münbiç, Deyrizor gibi kritik noktaları kaybeden PKK/YPG, ABD ve İsrail'den yardım istemişti. Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında çaresiz kalan PKK, son olarak 'siyasi sürece katılma' hayaliyle IKBY'nin kapısına dayandı.
Barzani, böyle bir ayrışmanın özellikle KDP’nin daha geniş uluslararası desteğin kapılarını açabileceğini belirtti.
Barzani ayrıca Suriye’nin yeni yönetimiyle yapılacak görüşmelerde ortak bir Kürt pozisyonunun önemini vurguladı.
"Suriye'deki ani değişimlerin IKBY ve Irak'ı etkiliyor"
IKBY Hükümeti Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ise Suriye'deki ani değişimlerin IKBY ve Irak üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirtti.
Dizayi, “Suriye'ye istikrar, refah ve güvenin geri dönmesini umut ediyoruz." dedi.