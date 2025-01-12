Tarım alanları PKK/YPG işgalinde

Esed rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriye’de yeni yönetim ülkenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım alanında da reformlar yapmaya çalışıyor. Verimli topraklara sahip bir tarım ülkesi olan Suriye, rejimin 14 yıl boyunca sürdürdüğü savaş ve kuzeydeki geniş ziraat alanlarının terör örgütü PKK/YPG işgaline uğraması yüzünden tarım ürünleri tedarikinde büyük sorunlar yaşadı. Fiyatlar astronomik seviyelere varırken uluslararası yaptırımlar da ithalatı engelledi. Suriye'nin tarımsal olarak yeniden dünyaca bilinen bir ülke haline gelmesi için çalışmalarına başladıklarını Suriye Geçici Hükümeti Tarım Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Rejimin bıraktığı müdürlükler, tarımsal alanda kullanılan araçların eski ve kullanılamaz halde olması, yakıt kıtlığının olması ve mali zararın olmasıyla boğuşuyoruz. Çöken bütün sistemleri yeniden onarmak ve ayağa kaldırmak için öncelikle pazarlarımızda meyve ve tohumların piyasa fiyatlarının altında dağıtmaya başlamaları için talimatlar verdik” dedi.

TARIMIN EKONOMİDEKİ PAYI YÜZDE 70 GERİLEDİ

Suriye'deki savaş ortamı ve uluslararası yaptırımların Esed rejiminin yolsuzluklarıyla birleşince, ekonominin en önemli gelir kalemlerinden biri olan tarımın payının büyük gerileme yaşadığını belirten El-Ahmed, “Tarım sektörünün yurt içine katkısı yüzde 30'un üzerinde olması gerekirken rejimin ülkeyi adeta kendi maddiyatını artırmak için kullandığı için bu katkı yüzde 12'nin altına azalmıştı. Bu da tarımın sağladığı toplam gelirin yüzde 70'ten fazlasına tekabül ediyor. Normalde tarım sektöründe istihdam edilen işçi sayısı da yüzde 35'in üzerinde olması gerekirken bu oran Suriyeli vatandaşların düşük yaşam standardı ve tarımsal arazilerinin zarar görmesi nedeniyle yüzde 20'ye geriledi.

ALTYAPI VE SU KUYULARI TAHRİP EDİLDİ

Suriye’de bulunan sulama alt yapılarına bağlı olan birçok arazi, Esed rejimi ve ona bağlı milis gruplar tarafından sistematik olarak tahrip edildi, aynı zamanda Suriyeli çiftçilere ve yatırımcılara yönelik çok ciddi kısıtlamalar ve engellemeler yapıldı. Çok sayıda kuyu kullanılamaz hale geldi ve hükümetin sulama, projelerinin birçoğunun altyapısı tahrip edildi. Hiçbir şekilde onarım çalışmaları yapılmadı” diye konuştu.

EKİLEBİLİR ALANLARIN ÇOĞU PKK/YPG İŞGALİNDE

Terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Suriye’nin kuzeydoğu bölgesinin hem tarım hem de doğal enerji kaynakları açısından çok büyük öneme sahip olduğuna değinen El-Ahmed, "Bu toprakların yeni Suriye yönetimi altında yeniden bütünleştirilmesini istiyoruz. Suriye'de 6 milyon hektardan fazla bir tarım alanı bulunuyor. Ancak şu anda yalnızca 1 milyon hektarlık alan hükümetin kontrolündeki bölgelerde bulunuyor. Geri kalan alan kuzeydoğuda yer alıyor. Bu alan çok büyük ve ülkenin kalkınmasını sağlayacak yatırımlar için çok büyük öneme sahip. Bu toprakları yeni Suriye yönetimine yeniden dahil etmek, gıda güvenliği operasyonlarında bu topraklardan faydalanmak ve Suriye vatandaşlarının yerel tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Daha yabancı pazarda tarımsal ürünlerimizin ihracı için çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.

ELDEKİ ARAZİLERE REJİM DAHA ÖNCE BÜYÜK ZARAR VERDİ

Rejimin kontrolündeki birçok bölge kurtarıldığında, tarım alanlarını ziyaret ettiğini belirten Bakan El-Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü; "Özellikle Kuzey ve Batı Hama kırsalı, Güney İdlib kırsalı ve Doğu İdlib kırsalında hasar çok şiddetliydi. Suriye rejimi bu bölgelerdeki tarımsal kaynaklara sistematik olarak zarar verdi. Suriye halkının sırtından Suriye'nin zenginliklerini yağmaladılar. Rejimin şebbihaları tarafından belli malların ticaretinin yapılmasına müsaade ediliyordu. Tarım ticareti yalnızca Şebbihaların gözetimindeydi bu da tarımın tekelci bir şekilde işlemesine neden oluyordu."

FİYATLAR NORMALLEŞİYOR

Esed rejiminin geçmiş dönemde yüksek fiyatlar belirleyerek halkı zor duruma düşürdüğünü belirten El-Ahmed, örneğin, tropikal bir meyve türü olan ithal muzun fiyatı kilogram başına 60 bin Suriye lirasından 15 bin Suriye lirasının altına düştü. Şimdi bunu pazarlarda tezgahlarda görüyoruz. Bu durum pek çok gıda ürününe de yansıyor. Artık piyasanın serbestleşme sürecine başladık. Suriye içinde üretilemeyen mal ve ürünlerin ülkeye girişine izin veren, bunları düşük fiyatlarla vatandaşa sunan, aynı zamanda yerel ürünlerin korunmasını sağlayan bir gümrük politikası geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİLİYOR

Yeni Şafak'a yaptığı açıklamalarda, Tarım Bakanlığı olarak gıda güvenliğinin sağlanması ve rejim tarafından tehcir edilen çiftçilerin asli topraklarına dönüşü gibi öncelikli çalışmalar belirlediklerini aktaran el-Ahmed, Bu konuda öncelikle çiftçi kardeşlerimize yönelik destek projelerinin geliştirilmesi, onların toprak ve su kaynaklarını yatırıma yönlendirmesine yardımcı olmamız gerekiyor. Odaklanacağımız ilk proje çiftçilere ayni kredi ile destek projeleri veya finansman sağlanması olacak. Ayrıca, küresel piyasa fiyatlarından etkilenen ve fiyatları yüksek olan elektrik ve yakıt kaynaklarının tüketimini azaltmak amacıyla çiftçilerin güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji sistemlerini satın almalarını teşvik edecek çalışmalar yapacağız” bilgisini verdi.

Türkiye'nin tecrübesinden faydalanacağız

Suriye Tarım Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed, tarım alanındaki çalışmaların desteklenmesi için Türkiye ile olumlu görüşmeler yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten el-Ahmed, "Bu görüşmelerde özellikle Fırat Nehri'ne ilişkin su anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesinden bahsedildi. Biz Türk halkını sadece dost bir halk olarak değil, aynı zamanda kardeşlerimiz olarak görüyoruz. İnşallah Türkiye ile iş birliği içerisinde ilerleyerek iki ülkeyi ileriye taşıyacağız ve Suriye halkına en iyi hizmeti sunacağız” değerlendirmesini yaptı.

Pazarlarda muz sevinci

Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan kısmi ekonomik rahatlama pazarlara da yansıyor. Rejim döneminde 50-60 bin Suriye lirasına (5 dolar) yükselen muz fiyatlarının 15 bin Suriye lirasına (1.2 dolar) kadar gerilemesi pazarlarda sevince yol açtı. Şam'daki pazarlarda çalışan çığırtkanlar, "Seni perişan ettiler ey muz, şimdi fiyatın düştü, yaklaş ey Suriyeli yaklaş" diye bağırdı. Manavlık yapan Şadi el-Cebr ise "6 yıl önce çocuğumuzun doğum yıldönümü için eşime hediye almak istemiştim. Param yoktu ama muz da çok pahalıydı. Ona hediye olarak bir muz almıştım. Eşim çok sevinmişti" dedi.







