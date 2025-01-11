Emevi Camii'nde izdiham faciası

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde, dün yaşanan izdihamda 3'ü kadın 4kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişide yaralandı. İzdiham, Suriyeli ünlü bir restoran zinciri sahibi Şef Ebu Ömer'in, devrim münasebetiyle 10 Ocak'ta çok sayıda koyun keserek insanlara yemek dağıtacağını ilan etmesinin ardından yaşandı. Suriyeli Şef, 30 Aralık'ta sosyal medya ağı İnstagram'da, Emevi Camii avlusundan yayınladığı video kaydında bütün Suriyelileri Cuma namazı sonrası yapılacak kutlamaya davet etti. Onlarca koyun kesip pişirdikten sonra kutlama için bedava dağıtacağını ilan eden Şef Ebu Ömer, daha sonra koyunları cami avlusuna getirdiği görüntüleri de paylaştı.





YOKSUL HALK DAVETE KOŞTU

Şef Ebu Ömer'in iyi niyetle yaptığı kutlama, dün cuma namazı sonrası oluşan kalabalıkla felakete dönüştü. Suriye Sivil Savunma Örgütü (Beyaz Baretliler), yemek almak için camiye akın eden binlerce kişinin izdihama sebep olduğunu ve bu izdihamda 3 kadının ezilerek öldüğünü bildirdi. Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan 5 çocuğa ve baygınlık geçiren çok sayıda insana acil yardım sağladığını ilan etti. Ölü sayısının artabileceği belirtilirken mevcut ölü sayısının ilk belirleme olduğu kaydedildi.





DÜZENSİZLİK FACİA GETİRDİ

Şef Ebu Ömer'in sosyal medya ağlarında meşhur olması ve TikTok'ta paylaştığı videonun 3 milyon görüntülenme aldı. Binlerce Suriyeli dağıtılan yemekten almak için camiye gidince izdiham oluştu. Cuma namazından çıkan kalabalığın da yemek almak üzere cami avlusuna gelenlere katılmasıyla kalabalık daha fazla arttı. Muhabirlerimiz, kendilerini güçlükle cami dışına attıklarını ifade etti.





ŞEFE BÜYÜK TEPKİ

Esed rejimi, 14 yıldır devam eden devrim sürecinde uluslararası yaptırımların da etkisiyle Suriye halkını iyice yoksullaştırmıştı. Başkent Şam dahil ülkenin birçok yerinde gıda güvenliği alt düzeydeyken elektrik, su, ısınma gibi temel ihtiyaçlar yeterli miktarda bulunmuyor. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan çok sayıda Suriyeli kullanıcı, rejim tarafından yoksulluğa mahkum edilen insanların hiçbir güvenlik önlemi alınmadan böyle bir yemek dağıtımına davet edilmesinin felakete davet olduğuna vurgu yaparak, Şef Ebu Ömer'in cezalandırılması yönünde çağrılar yaptı.



