Suriye'deki öncelikli hedef enerji alanlarını kurtarmak

Suriye’nin hidrokarbon kaynakları kendi ihtiyacına yetecek bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Önemli olan bu hidrokarbon kaynaklarının terör örgütleri tarafından kontrol edilmemesi veya tek bir mezhebî, etnik veya dinî grup tarafından yönetilmemesi; bunun sağlanması da şu andaki Suriye yönetiminin önceliği. Şu anda terör örgütünün Suriye topraklarının belli bir bölgesini yönetiyor olması öncelikli olarak merkezi Suriye’deki hükûmetin şu anda öncelikli sorunu.” dedi. Yılmaz şunları söyledi: “Onların da genel tavrı tabii ki bu kaynakların merkezi yönetime devredilmesi, bunların Suriye’nin imarı için kullanılması ve bunun üzerinden üretilecek kaynakla ülkenin yeniden imarı. Biz de bu konuda Suriye’ye gerekli desteği vermeye ülke olarak hazırız. Bu konunun diplomasisinde de uluslararası alanda önemli bir yer doldurduğumuzu söyleyebilirim.” Yılmaz, SDG-PKK’nın ayrı bir blok olarak Suriye ordusu içerisinde bulunma talebinin de önemli riskler barındırdığını belirtti.